Sărbătoarea hărniciei la Mădăras

Manifestarea a fost organizată de Asociația Culturală „Dr. Augustin Mircea”, cu sprijinul financiar și în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, în colaborare cu Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, Primăria și Consiliul Local Ardud. La Mădăras, pentru o zi, timpul parcă s-a întors înapoi. Munca a fost împărțită, bucatele au fost puse pe masă, cântecul s-a auzit din nou, iar jocul a adunat oamenii laolaltă. O clacă adevărată, în care tradiția nu a fost doar povestită, ci a prins din nou viață.





















Duminică, 20 septembrie, șura lui Ghiță Săvianu a prins din nou viață, iar cea de-a V-a ediție a evenimentului „Clăcii pă danț” a readus în mijlocul comunității atmosfera satului de altădată, cu port popular, cântec, joc, bucate și oameni adunați împreună în jurul unei tradiții care a refuzat să dispară.La Mădăras, tradiția nu a rămas doar o amintire spusă de bunici. Duminică, ea a fost trăită din nou, prin muncă, cântec și joc, într-o zi în care oamenii satului și iubitorii de folclor s-au întâlnit la șura lui Ghiță Săvianu pentru cea de-a V-a ediție a evenimentului „Clăcii pă danț”.A fost o adevărată întoarcere la rânduiala de odinioară, atunci când claca însemna mai mult decât muncă. Era un prilej de întrajutorare, de întâlnire și de bucurie, iar după ce treaba era terminată, cântecul și jocul deveneau parte firească din sărbătoare.Participanții s-au adunat pentru a lucra împreună, pentru a se cinsti și pentru a păstra vie o tradiție care a făcut parte, odinioară, din viața comunităților rurale.La Mădăras, munca și voia bună au mers din nou mână în mână. Iar după lucru a venit, așa cum cerea datina, danțul. Pentru că, după cum au transmis organizatorii, „lucru’ fără bucurie nu-i lucru’ pă plin, iar claca fără danț nu-i clacă!”. Atmosfera a fost completată de portul popular, de bucatele pregătite pentru cei prezenți și de muzica ce a însoțit fiecare moment al întâlnirii.Unul dintre momentele speciale ale evenimentului a fost prezența îndrăgitei interprete Sava Negrean Brudașcu. Cântecul său a completat atmosfera unei zile în care tradițiile autentice au fost în centrul atenției. Alături de ea, muzica și dansul popular au transformat șura într-un loc în care atmosfera satului de altădată a putut fi simțită și trăită.La eveniment au participat reprezentanții Ansamblului folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, gazdele manifestării, Ansamblul de dansuri tradiționale românești de la Homorod și Atelierul de Dans Popular din Zalău. Programul artistic i-a mai reunit pe Malvina Madar Iederan, Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu. Sub „ceatără”, cântecul și jocul au continuat după încheierea muncii, exact după rânduiala clăcilor de odinioară.„Claca pă danț” nu a fost concepută ca un simplu spectacol în care publicul să rămână pe margine. Participanții au fost încurajați să vină în cămăși și costume tradiționale, să se implice și să intre în atmosfera unei adevărate clăci. Ajuns la cea de-a V-a ediție, evenimentul a demonstrat încă o dată că tradițiile pot rămâne vii atunci când sunt asumate și transmise de oameni.