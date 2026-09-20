Când parcarea e mică, dar nesimțirea are nevoie de două locuri

Bursa zvonurilor 20.09.2026 22:02
Nu-i destul că parcarea de la mall e în renovare și locurile sunt mai rare decât bunul-simț într-o zi de luni. Trebuia să apară și „artistul” parcării pe două locuri, ca să ne arate că, atunci când ai Golf, ai automat și dreptul la două locuri de parcare.
Probabil omul a considerat că mașina lui are nevoie de spațiu personal. Sau poate i s-a părut prea complicat să parcheze între două linii, așa că a ales varianta premium: ocup două locuri și îi las pe fraieri să se descurce.
În timp ce unii se învârt prin parcare de parcă ar căuta ultimul loc liber din oraș, „golfarul” nostru și-a rezolvat elegant problema: un Golf, două locuri, zero remușcări.
Renovarea parcării se termină. Bunul-simț, însă, pare că mai are nevoie de lucrări serioase.
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