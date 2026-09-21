Un bărbat de 52 de ani a fost reținut după ce a intrat cu mașina într-un indicator și a ajuns pe spațiul verde. Etilotestul a indicat 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii sătmăreni au depistat, pe parcursul zilei de 20 septembrie, trei conducători auto care se aflau sub influența alcoolului. Într-unul dintre cazuri, șoferul a provocat un eveniment rutier și a fost reținut pentru 24 de ore.

Accident la miezul nopții pe bulevardul Ion I.C. Brătianu

Primul caz a fost înregistrat la ora 00:17, pe bulevardul Ion I.C. Brătianu din municipiul Satu Mare.

Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 52 de ani, din Satu Mare, ar fi circulat cu autoturismul fără să respecte semnificația indicatorului „Acces interzis”.

La intersecția cu strada Horea, acesta ar fi intrat în coliziune cu un indicator rutier, după care și-ar fi continuat deplasarea, pătrunzând pe spațiul verde.

1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Un tânăr de 19 ani, prins cu 0,60 mg/l la Carei

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 04:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au oprit în trafic, pe bulevardul 25 Octombrie, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Carei.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Al treilea caz, la Lelei

Tot pe 20 septembrie, în jurul orei 12:50, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Satu Mare au oprit pentru control, pe strada Ady Endre din localitatea Lelei, un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din județul Sălaj.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă și în acest caz cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Poliția continuă cercetările în toate cele trei cazuri

În toate situațiile, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor și a tuturor aspectelor de natură penală.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.