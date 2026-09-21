Cavaleri, balauri, amulete, blazoane și secretele naturii îi așteaptă pe cei mici la Muzeul de Istorie, într-o serie de activități interactive pregătite pentru elevi

O vizită la muzeu poate deveni o adevărată aventură pentru copii! Muzeul de Istorie din Satu Mare îi invită pe elevi să descopere lumea naturii, să intre în atmosfera Evului Mediu, să afle misterele oamenilor preistorici și chiar să-și creeze propriile obiecte inspirate din istorie. Iar prețul unei activități este de doar 10 lei.

Nu este doar o vizită la muzeu!

Copiii nu sunt invitați doar să privească exponatele, ci să participe activ la experiențe educative și creative.

Programul cuprinde patru activități diferite, adaptate mai multor categorii de vârstă, astfel încât fiecare grupă de elevi să poată descoperi muzeul într-un mod cât mai atractiv.

1. Secretele naturii: ce ascunde lumea din jurul nostru?

La secția Științele Naturii, elevii vor descoperi flora și fauna județului Satu Mare și vor afla lucruri interesante despre habitatele locale.

Pentru cei mici sunt pregătite și ateliere creative interactive.

Activitatea este recomandată claselor I-VIII, durează o oră și costă doar 10 lei.

Iar vestea bună pentru grădinițe și clasele pregătitoare este că, la cerere, echipa muzeului se poate deplasa la sediul instituțiilor școlare pentru activități despre natură și mediu.

2. Cavaleri, castele și balauri!

Cine nu și-ar dori să intre pentru o oră în lumea cavalerilor și a prințeselor?

Copiii vor descoperi secretele Evului Mediu, vor afla cum erau construite castelele și cetățile, iar apoi vor participa la un atelier inspirat din legendele medievale cu balauri, cavaleri și prințese.

Activitatea este destinată claselor I-III, durează o oră și are un preț de 10 lei.

3. Își pot crea propria amuletă

Pentru copiii fascinați de mistere, activitatea de la secția de Arheologie poate fi una dintre cele mai interesante.

Elevii vor descoperi modul de viață al oamenilor preistorici, credințele acestora și simbolurile întâlnite pe artefacte.

Apoi vine partea practică: fiecare participant va putea confecționa propriul obiect magic – un talisman sau o amuletă.

Activitatea este recomandată claselor III-XII, durează o oră și jumătate și costă 10 lei.

4. „Am și eu un blazon!”

Micii cavaleri își pot crea propriul blazon!

În cadrul vizitei la secția de Istorie, copiii vor afla mai multe despre perioada medievală și despre formarea localității Satu Mare.

La atelierul creativ, participanții vor realiza propriile blazoane, folosind elemente și simboluri inspirate din heraldica medievală.

Activitatea este recomandată claselor II-VII, durează o oră și costă 10 lei.

O oră de istorie care nu seamănă deloc cu o oră obișnuită

Cele patru activități sunt concepute pentru ca elevii să învețe prin descoperire și participare directă. De la natură și arheologie până la cavaleri, simboluri și povești medievale, muzeul transformă informația într-o experiență practică.

Pentru părinți și cadre didactice, este o ocazie de a le oferi copiilor o activitate educativă și distractivă, la un preț accesibil.

Rezervările se fac din timp

Pentru programări și informații suplimentare, cei interesați o pot contacta pe Ágota Márk-Nagy la numărul 0723 617 126.

Așadar, dacă aveți copii curioși, pasionați de aventură, istorie, natură sau povești cu cavaleri și balauri, Muzeul de Istorie din Satu Mare are pregătite patru experiențe în care învățarea vine la pachet cu joaca și creativitatea.