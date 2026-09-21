O nouă tehnologie intră în dotarea salvatorilor sătmăreni: drona profesională cu cameră optică și termică poate scana rapid suprafețe întinse și poate ajuta la găsirea persoanelor dispărute sau accidentate

Salvatorii montani din județul Satu Mare au la dispoziție un nou instrument tehnologic care poate schimba radical modul în care sunt desfășurate operațiunile de căutare. Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare a fost dotat cu o dronă profesională echipată atât cu cameră optică, cât și cu cameră termică, capabilă să ofere sprijin inclusiv în zone greu accesibile și în timpul nopții.

O „pereche de ochi” deasupra muntelui

Noua dronă le permite salvatorilor să cerceteze într-un timp scurt suprafețe foarte mari, acoperind inclusiv zone în care accesul echipelor terestre este dificil sau necesită un timp îndelungat.

Camera optică oferă imagini detaliate ale terenului, în timp ce tehnologia termică poate contribui la identificarea persoanelor în condiții de vizibilitate redusă, inclusiv pe timpul nopții.

În cazul unei persoane dispărute sau accidentate, fiecare minut poate conta. Drona poate contribui la localizarea rapidă a victimei și la orientarea echipelor de intervenție către zona în care aceasta se află.

Munții Oașului, printre zonele unde tehnologia poate face diferența

Aria de competență a Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare cuprinde Munții Oașului, partea vestică a Munților Gutâi și Culmea Codru.

În aceste zone se regăsesc suprafețe extinse de pășuni și gol alpin, iar căutarea unei persoane dispărute poate presupune acoperirea unor suprafețe foarte mari.

Tocmai aici, utilizarea dronei poate deveni extrem de eficientă. Într-un timp relativ redus, aceasta poate cerceta suprafețe pe care echipele de salvatori le-ar parcurge mult mai greu pe teren.

Tehnologie care poate salva minute prețioase

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noii dotări este viteza. În situațiile de urgență, posibilitatea de a verifica rapid o zonă vastă poate contribui decisiv la scurtarea timpului până la localizarea unei victime.

După identificarea zonei în care se află persoana căutată, echipele de salvatori pot fi direcționate mai precis către aceasta, reducând timpul necesar pentru intervenție.

Salvamont, Poliție, Frontieră și ISU, mai aproape în teren

Noua tehnologie nu va fi utilă doar pentru intervențiile Salvamont. Dotarea poate facilita și colaborarea cu celelalte structuri implicate în operațiuni de căutare și salvare.

Poliția Română, Poliția de Frontieră și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot beneficia, în cadrul intervențiilor comune, de informațiile furnizate de dronă și de capacitatea acesteia de a supraveghea rapid suprafețe extinse.

Drona, oferită prin parteneriatul Salvamont România – Vodafone România

Drona profesională a ajuns în dotarea Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare prin parteneriatul Salvamont România – Vodafone România, prin Fundația Vodafone.

Este o investiție în tehnologie care aduce instrumente moderne direct în sprijinul salvatorilor și, implicit, al persoanelor aflate în situații dificile.

Pentru Salvamont Satu Mare, noua dotare înseamnă acces la o tehnologie capabilă să ofere rapid informații despre teren și despre posibila localizare a unei persoane, inclusiv atunci când condițiile de intervenție sunt dificile.

În munții și zonele extinse aflate în aria de competență a salvatorilor sătmăreni, această nouă „pereche de ochi” din aer poate deveni un ajutor esențial în misiunile în care fiecare minut contează.



