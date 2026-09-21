Bărbatul care ar fi lovit cu pumnul geamul sediului unei filiale politice era în stare avansată de ebrietate. Poliția spune că nu există indicii privind o motivație politică!

Incidentul care a stârnit reacții duminică noaptea la Satu Mare vine cu precizări oficiale din partea Poliției. Bărbatul care ar fi lovit cu pumnul geamul imobilului de pe strada Ștefan cel Mare a fost identificat și amendat cu 2.500 de lei, iar verificările efectuate până acum nu au indicat că gestul său ar fi avut o motivație politică.

Totul s-a întâmplat după ora 23:00

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Ștefan cel Mare când s-au sesizat din oficiu cu privire la incident.

În jurul orei 23:20, oamenii legii au observat un bărbat care ar fi lovit cu pumnul geamul unui imobil aparținând unei filiale a unei formațiuni politice din municipiul Satu Mare.

Intervenția polițiștilor a venit imediat, situația fiind complicată de starea în care se afla bărbatul.

Era beat și a refuzat să-și spună identitatea

Potrivit Poliției, bărbatul se afla în stare avansată de ebrietate și a refuzat să furnizeze datele necesare pentru stabilirea identității.

Mai mult, acesta ar fi manifestat un comportament recalcitrant, motiv pentru care polițiștii au procedat la imobilizarea și conducerea lui la sediul Poliției.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 57 de ani, din municipiul Satu Mare.

Lovitură pentru scenariul unei acțiuni politice

Poate cea mai importantă precizare din comunicatul Poliției este legată de presupusa motivație a gestului.

Verificările efectuate până în prezent nu au scos la iveală elemente care să indice că acțiunile bărbatului ar fi avut o motivație de natură politică.

Cu alte cuvinte, potrivit informațiilor oficiale disponibile în acest moment, nu există indicii că incidentul ar fi fost provocat de o dispută sau de o acțiune cu caracter politic.

Și mai surprinzător: nu există pagube

Deși bărbatul ar fi lovit cu pumnul geamul imobilului, Poliția precizează că la fața locului nu au fost constatate pagube.

Incidentul a rămas, astfel, unul fără prejudicii materiale constatate, însă comportamentul bărbatului a atras sancțiunea oamenilor legii.

2.500 de lei pentru faptele comise

Pentru faptele constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional în baza Legii nr. 61/1991.

Amenda aplicată se ridică la 2.500 de lei.

Astfel, după verificările efectuate de Poliția Satu Mare, imaginea oficială a incidentului este diferită de orice interpretare care ar atribui automat gestului o motivație politică: un bărbat de 57 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate, recalcitrant și care a refuzat inițial să-și dezvăluie identitatea, a fost imobilizat, identificat și sancționat.

Sursa foto: PresaSM.ro