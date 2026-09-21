Contractul de execuție pentru una dintre cele mai importante investiții de regenerare urbană din Satu Mare a fost semnat. Micro 15 va avea străzi și alei modernizate, mai multe parcări, piste pentru biciclete, spații verzi, locuri de joacă și zone pentru sport și recreere

Cartierul Micro 15 din municipiul Satu Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat luni contractul de execuție pentru proiectul „Regenerare urbană în zona cartierului Micro 15”, o investiție finanțată din fonduri europene, care urmărește transformarea radicală a spațiului public și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii zonei.

De la proiect, la lucrări pe teren

Semnarea contractului marchează trecerea proiectului din etapa de pregătire în cea de execuție. Primarul Kereskényi Gábor a subliniat importanța investiției și faptul că aceasta reprezintă un nou proiect finanțat din fonduri europene care intră efectiv în faza de lucrări.

„Semnarea contractului de execuție pentru proiectul de regenerare urbană din Micro 15 este un proiect important pentru municipiul Satu Mare. Este un moment pe care l-am așteptat cu toții, un moment care marchează trecerea de la proiect la execuție. Pentru că, așa cum bine știm, faptele fac diferența”, a declarat primarul municipiului Satu Mare.

Edilul a amintit și investițiile realizate sau aflate în pregătire în zona Micro 15 – Micro 16, subliniind că regenerarea cartierului reprezintă o intervenție de amploare asupra spațiului urban.

Ce se schimbă în Micro 15

Proiectul prevede reconfigurarea și reabilitarea aleilor și trotuarelor, precum și amenajarea unor trasee pentru bicicliști și a unui circuit velo în interiorul cartierului.

O schimbare importantă este și creșterea numărului locurilor de parcare cu 50%, în timp ce vechile garaje din cartier vor fi eliminate.

Spațiile verzi vor fi modernizate pe o suprafață de aproximativ 24.000 de metri pătrați, urmând să fie create și noi zone destinate petrecerii timpului liber.

Locuri de joacă, fitness și spații pentru socializare

Micro 15 va beneficia de noi locuri de joacă pentru copii, zone pentru fitness în aer liber și spații destinate recreerii, odihnei și socializării.

Obiectivul investiției este ca spațiul public să devină mai accesibil, mai sigur și mai atractiv pentru locuitori, iar facilitățile să fie cât mai aproape de zonele de locuire.

„Transformăm Micro 15 într-un cartier mai modern, mai verde, mai accesibil și mai prietenos cu oamenii”, a transmis Kereskényi Gábor.

Un cartier construit după inundațiile din 1970

Proiectul are și o importantă componentă de regenerare a unui cartier cu o istorie aparte. Micro 15 a fost construit după inundațiile din anul 1970, iar, potrivit administrației locale, zona nu a beneficiat până acum de o intervenție de regenerare urbană de o asemenea amploare.

Investiția urmărește nu doar modernizarea infrastructurii existente, ci și schimbarea modului în care este utilizat spațiul public, prin crearea unor zone de recreere și socializare și prin îmbunătățirea accesibilității pentru pietoni și bicicliști.

16,48 milioane de lei pentru transformarea cartierului

Valoarea contractului de execuție este de 16,48 milioane de lei. Lucrările vor fi realizate de asocierea S.C. G&S PROIECT S.R.L. – S.C. FLODOR TRANSCOM S.R.L. – S.C. ELICON IMPEX S.R.L., companie cu care administrația locală a mai colaborat în cadrul proiectului privind asfaltarea străzilor de pământ.

Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Investiția trebuie finalizată până în 2028

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane în Micro 15 prin reabilitarea și modernizarea spațiului public, creșterea gradului de accesibilitate și siguranță și crearea unor noi posibilități de petrecere a timpului liber în apropierea locuințelor.

Beneficiile investiției sunt destinate în primul rând locuitorilor cartierului, dar administrația locală estimează că acestea se vor extinde și către zonele învecinate.

Termenul de finalizare a proiectului este 30 noiembrie 2028, astfel că Micro 15 urmează să treacă, în următorii ani, printr-un amplu proces de transformare urbană.



