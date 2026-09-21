O femeie de 55 de ani ar fi virat la stânga fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din sens opus. În urma impactului, două persoane au fost rănite

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme și un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă s-a produs la Decebal, pe Drumul Național 19. Două persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

Accidentul s-a produs în plină zi

Evenimentul rutier a avut loc în data de 18 septembrie, în jurul orei 10:44. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea accidentului pe DN19, în localitatea Decebal.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că o femeie în vârstă de 55 de ani, din municipiul Satu Mare, conducea un autoturism și ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure corespunzător.

A intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule

În timpul manevrei, autoturismul condus de femeie a intrat în coliziune cu o autoutilitară formată din cap tractor și semiremorcă, care circula din sens opus.

Ansamblul era condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din localitatea Căuaș.

Impactul nu s-a oprit însă aici. În urma coliziunii, autoturismul condus de femeia de 55 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism care circula pe același sens de mers.

Cel de-al doilea autoturism era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani, cetățean belgian. În urma impactului, acesta a pierdut controlul asupra autoturismului, care a ajuns în șanț.

În mașină se afla și o femeie în vârstă de 64 de ani, pasageră.

Două persoane, transportate la spital

În urma accidentului rutier, conducătorul auto în vârstă de 67 de ani și pasagera de 64 de ani au suferit vătămări corporale.

Ambele persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Polițiștii precizează că toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea responsabilităților în acest caz.

Cauzele exacte și dinamica evenimentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor efectuate de polițiști.