Programarea a fost în centrul celei de-a treia săptămâni a campaniei „Back to Robotics”, unde copiii au descoperit cum comenzile scrise în cod pot fi transformate de roboți în mișcări și acțiuni concrete.

Atelierele au fost coordonate de membrii echipei sătmărene StarTech FTC RO151, iar participanții au lucrat cu roboți educaționali și platforme precum Codey Rocky, mBot și Arduino.

De la câteva comenzi, la roboți care se mișcă

Copiii au început activitățile prin jocuri de programare cu robotul educațional Codey Rocky. Prin exerciții interactive, aceștia au putut observa direct legătura dintre comenzile introduse și reacțiile robotului.

Experimentele au continuat cu roboții mBot, participanții urmărind cum fiecare instrucțiune introdusă în program este transformată într-o anumită mișcare.

Ulterior, copiii au descoperit și platforma Arduino, utilizată pentru realizarea unor experimente și soluții simple bazate pe cod.

Au învățat și din greșeli

Atelierul nu s-a rezumat doar la scrierea unor comenzi. Copiii au fost încurajați să testeze, să greșească, să identifice problemele și să modifice programele până când roboții executau corect sarcinile stabilite.

Activitățile au urmărit dezvoltarea logicii algoritmice, a creativității și a capacității de rezolvare a problemelor, punând accent pe învățarea prin experimentare.

Sprijin pentru educația STEM

Echipamentele utilizate în cadrul atelierelor au fost puse la dispoziție cu sprijinul Smart RobotX Satu Mare, iar Colegiul Național „Ioan Slavici” a asigurat suport tehnic pentru desfășurarea activităților.

Campania „Back to Robotics” își propune să îi apropie pe copii de domenii precum programarea, robotica și inteligența artificială, într-un format interactiv și accesibil.

Următoarea provocare: inteligența artificială

Campania continuă duminică, 27 septembrie 2026, la Shopping City Satu Mare.

Între orele 13:00 și 17:00, copiii vor putea descoperi noi activități dedicate inteligenței artificiale, pregătite de membrii echipei StarTech FTC RO151.

Inițiativa se desfășoară cu implicarea StarTech FTC RO151, Nație Prin Educație, FIRST Tech Challenge România, Shopping City Satu Mare, Smart RobotX Satu Mare și Colegiul Național „Ioan Slavici”.