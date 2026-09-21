TRAFIC. Atenție, șoferi! Se închid mai multe străzi din Satu Mare pentru lucrări de asfaltare

Locale 21.09.2026 15:53
TRAFIC. Atenție, șoferi! Se închid mai multe străzi din Satu Mare pentru lucrări de asfaltare

Primăria municipiului Satu Mare anunță noi restricții de circulație în zilele de 22 și 23 septembrie, când pe mai multe străzi vor fi executate lucrări de asfaltare.

Circulația rutieră va fi închisă începând cu ora 09.00, iar șoferii sunt sfătuiți să țină cont de zonele afectate și să își adapteze traseele.

Marți, lucrări pe Drumul Vinului și Drumul Petalelor

Marți, 22 septembrie, circulația rutieră va fi închisă pentru lucrări de asfaltare pe Drumul Vinului, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Drumul Afinelor și intersecția cu Drumul Petalelor.

În aceeași zi, restricțiile vor fi instituite și pe Drumul Petalelor, de la intersecția cu strada Salviei până la intersecția cu Drumul Luncii.

Lucrările sunt programate să înceapă de la ora 09.00.

Miercuri, restricțiile se mută pe alte tronsoane

Miercuri, 23 septembrie, lucrările vor continua pe Drumul Petalelor, pe tronsonul dintre intersecția cu Drumul Luncii și intersecția cu Drumul Afinelor.

Tot miercuri va fi închisă circulația și pe Drumul Luncii, între intersecția cu Drumul Petalelor și strada Mușcatelor.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zonele

Primăria municipiului Satu Mare le recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricțiile instituite în cele două zile și să aleagă, pe cât posibil, trasee alternative.

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de asfaltare.

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