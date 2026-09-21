Un bărbat din județul Satu Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii îl acuză că ar fi exercitat acte de violență și intimidare asupra a două persoane pentru a obține bani, iar ulterior ar fi agresat una dintre victime și pe fratele acesteia.

Faptele ar fi avut loc în dimineața zilei de 17 septembrie, în localitatea Turulung. În urma agresiunii, una dintre persoanele vătămate a suferit leziuni care au necesitat între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale.

Două persoane, obligate să îi dea bani

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în dimineața zilei de 17 septembrie 2026, în timp ce se aflau în localitatea Turulung, două persoane ar fi fost victimele unor acte de violență fizică și intimidare.

Conform anchetei, acestea i-ar fi remis inculpatului diverse sume de bani, în urma comportamentului violent și intimidant manifestat de acesta.

Conflictul a degenerat în agresiuni

Ulterior, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul ar fi agresat una dintre persoanele vătămate și pe fratele acesteia.

În urma agresiunii, fratele uneia dintre victime a suferit leziuni traumatice care au necesitat între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, potrivit datelor prezentate de procurori.

În cauză, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru două infracțiuni de tâlhărie și două infracțiuni de lovire sau alte violențe, toate cu aplicarea dispozițiilor privind concursul de infracțiuni.

Arest preventiv pentru 30 de zile

La data de 18 septembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a inculpatului.

Propunerea a fost admisă, astfel că bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii judiciari din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Satu Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura arestării preventive nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție, inculpatul beneficiind de acest drept pe tot parcursul procedurilor judiciare.