Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intensificat, în perioada 18-20 septembrie, acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea evenimentelor rutiere.

În urma controalelor desfășurate la nivelul județului, oamenii legii au aplicat peste 650 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 260.000 de lei.

Peste 150 de sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

În perioada 18-20 septembrie, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județul Satu Mare.

În urma acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 de lei.

Peste 500 de sancțiuni în trafic

O atenție deosebită a fost acordată și siguranței rutiere. Polițiștii care au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au aplicat, în aceeași perioadă, peste 500 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate în cadrul acțiunilor rutiere a depășit 190.000 de lei.

Peste 260.000 de lei, valoarea totală a amenzilor

În total, în cele trei zile de acțiuni, polițiștii din județul Satu Mare au aplicat peste 650 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 260.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni au urmărit atât prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, cât și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ.