Avariile, noul sport național al șoferului grăbit

Se zvonește prin oraș că am descoperit noi, românii, o metodă revoluționară de a transforma orice loc în parcare: butonul de avarii.

Ai treabă la școală? Avarii!

Ai de scos bani de la bancomat? Avarii!

Ai de lăsat un act la cabinetul medical, la notar sau la avocat? Avarii!

Ai de cumpărat ceva „doar două minute”? Ați ghicit: avarii!

Cu cât locul este mai nepotrivit pentru oprire, cu atât par să fie mai eficiente cele patru luminițe care clipesc regulamentar, ca și cum ar spune: „Stați liniștiți, mă întorc imediat!”

Problema este că avariile nu sunt un permis de parcare. Sunt lumini de avertizare, nu un fel de pașaport diplomatic pentru șoferul care n-are chef să caute un loc regulamentar. Materialul consultat de noi, la bursa de azi, este cât se poate de clar: pornirea avariilor nu face legală o oprire într-un loc unde oprirea sau staționarea sunt interzise.

Și mai e o mică problemă cu celebra expresie „stau doar două minute”. În Codul rutier, oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a mașinii pentru cel mult cinci minute. După aceea vorbim despre staționare.

Așa că, stimabili șoferi, următoarea dată când vă vine ideea să lăsați mașina pe avarii în fața școlii, la bancomat sau „doar cât să rezolv ceva”, poate ar fi bine să vă întrebați dacă nu cumva cele patru beculețe clipitoare vă semnalizează, de fapt, o posibilă gaură în propriul portofel.

Pentru că, potrivit informațiilor din materialul consultat, oprirea neregulamentară se sancționează cu 2 sau 3 puncte-amendă, adică între 432,50 și 648,75 de lei, la valoarea indicată pentru august 2026, plus două puncte de penalizare.

Cu alte cuvinte, s-ar putea ca „oprirea de două minute” să fie foarte scurtă, dar nota de plată să fie ceva mai lungă. Aviz amatorilor.





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