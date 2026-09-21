





























Voinţa Lazuri - CSM Olimpia II









Etapa a treia din Liga 4 Elite DendiARom a mai limpezit puțin apele în partea superioară a clasamentului, fără să ofere însă un lider detașat. Oașul 1969 Negrești-Oaș și Victoria Carei au ajuns la câte 7 puncte, cu formația din capitala Țării Oașului pe primul loc grație golaverajului.Capul de afiș al rundei s-a jucat la Carei, acolo unde Victoria a trecut cu 1–0 de campioana en-titre, Talna Orașu Nou. Golul lui Rareș Nyilvan, marcat în minutul 31, a fost suficient pentru ca formația careiană să obțină trei puncte importante.Victoria lui Răzvan Nintaș își continuă astfel startul foarte bun de sezon, fiind neînvinsă după primele trei etape: două victorii și o remiză.Pentru Talna a fost prima înfrângere din actuala stagiune, iar campioana pierde astfel și fotoliul de lider.Oașul, lider după un meci cu emoțiiPe primul loc a urcat Oașul 1969 Negrești-Oaș, după victoria cu 1–0 obținută sâmbătă în fața celor de la Turul Micula.La prima vedere, rezultatul poate părea unul fără prea multe emoții, însă partida a fost mult mai echilibrată decât o arată scorul. Oaspeții au pus probleme serioase, au avut momente bune de joc și au forțat până în ultimele minute pentru a obține cel puțin un punct.Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de Gabriel Cădar, în minutul 54.„Ne bucurăm pentru victorie și pentru cele trei puncte. Am controlat în mare parte jocul, dar au fost și momente când am suferit, mai ales în ultimele minute, când oaspeții au forțat egalarea. Am avut ocazia să închidem jocul mai devreme, dar nu am fost inspirați în a lua cea mai bună decizie în ultimii 20-30 de metri. Îmi doresc să continuăm pe aceeași linie și să scoatem maximum din fiecare meci. Îi felicit pe jucători pentru acest început de sezon!”, a declarat V. Pop, antrenorul Oașului.De partea cealaltă, tehnicianul Turului Micula, Cristi Popa, consideră că echipa sa ar fi meritat să plece cu un punct de la Negrești-Oaș.„Nu meritam să pierdem. Un egal era mai echitabil. Ne lipsește un vârf. Poate dacă îl aveam pe Bonea, care a plecat în vară de la Micula la Orașu Nou, eram într-o altă situație. Dar nu avem presiune și sunt convins că vor veni și punctele”, a spus Cristi Popa.Pentru Turul Micula este însă al treilea eșec consecutiv, echipa rămânând fără punct după primele trei etape.Remiză între Recolta și Olimpia IIÎntr-un alt meci al etapei, CSM Olimpia II Satu Mare și Recolta Dorolț au încheiat la egalitate, 1–1, după o primă repriză fără goluri.Sătmărenii au deschis scorul în minutul 59, prin Luca Feher, însă avantajul a durat doar cinci minute. Varga Zoltán a restabilit egalitatea în minutul 64, iar cele două formații și-au împărțit punctele.Recolta rămâne astfel neînvinsă după primele două partide disputate și ocupă locul patru, cu 4 puncte. Olimpia II are același număr de puncte, dar din trei meciuri.Răzvan Prodan aduce prima victorie pentru Someșul OdoreuEtapa s-a încheiat cu partida dintre Voința Lazuri și Someșul Odoreu, iar experiența și eficiența lui Răzvan Prodan au făcut diferența.Someșul s-a impus cu 2–1, Prodan marcând ambele goluri ale formației din Odoreu, în minutele 35 și 64. Gazdele au punctat în minutul 52, prin Pinkovai Roland, însă nu au mai reușit să evite înfrângerea.Pentru Someșul Odoreu este prima victorie a sezonului, în timp ce Voința Lazuri rămâne fără punct după trei etape.Rezultatele etapei a 3-aCSM Olimpia II Satu Mare – Recolta Dorolț 1–1 (0–0)Marcatori: Luca Feher 59’, Varga Zoltán 64’.Oașul 1969 Negrești-Oaș – Turul Micula 1–0 (0–0)Marcator: Gabriel Cădar 54’.Victoria Carei – Talna Orașu Nou 1–0 (1–0)Marcator: Rareș Nyilvan 31’.Voința Lazuri – Someșul Odoreu 1–2 (0–1)Marcatori: Pinkovai Roland 52’, respectiv Răzvan Prodan 35’, 64’.Clasament1. Oașul 1969 Negrești-Oaș 3 2 1 0 7–2 72. Victoria Carei 3 2 1 0 3–1 73. Talna Orașu Nou 3 2 0 1 8–6 64. Recolta Dorolț 2 1 1 0 7–2 45. CSM Olimpia II Satu Mare 3 1 1 1 5–4 46. Someșul Odoreu 2 1 0 1 3–6 37. Turul Micula 3 0 0 3 0–4 08. Voința Lazuri 3 0 0 3 5–13 0După trei etape, lupta din frunte este una extrem de echilibrată. Oașul Negrești-Oaș și Victoria Carei au câte 7 puncte, Talna este la un singur punct în spatele lor, iar Recolta și Olimpia II completează grupul echipelor care se mențin aproape de podium.Etapa viitoareEtapa 4 - 26/27 septembrieSomeşul Odoreu - Turul MiculaTalna Oraşu Nou - Oaşul 1969Recolta Dorolţ - CSM Victoria Carei