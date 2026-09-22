



Aproape 70 de profesori de limba și literatura maghiară din județul Satu Mare au participat, în 11 septembrie, la întâlnirea profesională „Ziua Szamos 2026”, desfășurată la Muzeul Județean Satu Mare. Discuțiile s-au concentrat pe adaptarea predării la noile programe școlare, dezvoltarea competențelor elevilor și schimbarea rolului profesorului.

Evenimentul a fost organizat prin colaborarea dintre revista „Szamos” și profesorii de specialitate din județ, cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Satu Mare.

Hága Jázmin, președinta Cercului Literar Studențesc Szamos, a deschis întâlnirea cu o prezentare despre istoria Zilelor Szamos. În continuare, dr. Váradi Izabella, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, a vorbit despre transformarea rolului profesorului în contextul programelor școlare centrate pe competențe.

Dr. Fazakas Emese, conferențiar universitar la Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca, a abordat locul lingvisticii în programele școlare gimnaziale. Programul s-a încheiat cu prezentarea susținută de Fisár Erika, inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, despre adaptarea curriculară și diferențierea predării în funcție de nevoile elevilor.

Întâlnirea le-a oferit profesorilor prilejul de a discuta soluții pentru aplicarea noilor cerințe curriculare în activitatea de la clasă.