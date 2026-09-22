„Săptămâna prevenirii criminalității” a început la Satu Mare cu un flash mob dedicat siguranței copiilor

Locale 22.09.2026 13:11
„Săptămâna prevenirii criminalității” a început la Satu Mare cu un flash mob dedicat siguranței copiilor


Elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” din Satu Mare au participat la un flash mob dedicat siguranței copiilor, organizat în prima zi a „Săptămânii prevenirii criminalității”. Reuniți în curtea școlii, aceștia au transmis, prin mișcare și muzică, mesajul „Împreună pentru siguranța noastră”.

Activitatea a fost organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu partenerii instituționali și cadrele didactice. Ea a continuat întâlnirile pe care polițiștii le-au avut cu elevii în săptămâna precedentă, pe teme precum siguranța la școală, acasă, pe stradă și în mediul online.

În cadrul acelor întâlniri, copiii au discutat situații concrete, au participat la jocuri de rol și au identificat comportamente care îi pot ajuta să evite riscurile. Concluziile lor au fost reunite în colaje expuse în școală și prezentate în timpul flash mobului. Sub îndemnul „Super eroi siguri”, elevii au pus accent pe alegerile responsabile și pe grija față de ceilalți.

„Săptămâna prevenirii criminalității” se desfășoară la nivel național în perioada 21–25 septembrie. Fiecare zi are o temă distinctă: siguranța copiilor, siguranța online, prevenirea violenței domestice, prevenirea victimizării seniorilor și prevenirea traficului de droguri.

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