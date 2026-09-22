Biblioteca Județeană Satu Mare, un spațiu pentru lectură, studiu și timp petrecut în liniște

Locale 22.09.2026 12:29
Biblioteca Județeană Satu Mare, un spațiu pentru lectură, studiu și timp petrecut în liniște


Biblioteca Județeană Satu Mare îi invită pe sătmăreni să descopere un loc în care pot citi, învăța și petrece timp într-o atmosferă liniștită. Mesajul instituției se adresează tuturor celor care caută un spațiu confortabil în care să se poată concentra sau să ia o pauză de la agitația zilnică.

Vizitatorii pot veni la bibliotecă pentru a găsi o carte, pentru a-și face temele ori pentru a studia. În același timp, lectura poate fi și o modalitate plăcută de a-și petrece timpul liber, fără grabă și fără distragerile obișnuite.

Prin această invitație, Biblioteca Județeană Satu Mare pune în valoare și rolul bibliotecii ca spațiu deschis oamenilor și ideilor. Dincolo de cărțile aflate pe rafturi, contează experiența fiecărui cititor: liniștea de care are nevoie pentru a învăța, curiozitatea cu care descoperă un subiect nou sau bucuria de a citi câteva pagini doar pentru sine.

Reprezentanții bibliotecii îi așteaptă pe sătmăreni să îi treacă pragul și să folosească acest spațiu în felul care li se potrivește, fie că vin pentru studiu, lectură sau câteva momente de răgaz.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand