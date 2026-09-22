



Biblioteca Județeană Satu Mare îi invită pe sătmăreni să descopere un loc în care pot citi, învăța și petrece timp într-o atmosferă liniștită. Mesajul instituției se adresează tuturor celor care caută un spațiu confortabil în care să se poată concentra sau să ia o pauză de la agitația zilnică.

Vizitatorii pot veni la bibliotecă pentru a găsi o carte, pentru a-și face temele ori pentru a studia. În același timp, lectura poate fi și o modalitate plăcută de a-și petrece timpul liber, fără grabă și fără distragerile obișnuite.

Prin această invitație, Biblioteca Județeană Satu Mare pune în valoare și rolul bibliotecii ca spațiu deschis oamenilor și ideilor. Dincolo de cărțile aflate pe rafturi, contează experiența fiecărui cititor: liniștea de care are nevoie pentru a învăța, curiozitatea cu care descoperă un subiect nou sau bucuria de a citi câteva pagini doar pentru sine.

Reprezentanții bibliotecii îi așteaptă pe sătmăreni să îi treacă pragul și să folosească acest spațiu în felul care li se potrivește, fie că vin pentru studiu, lectură sau câteva momente de răgaz.