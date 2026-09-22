Turiști diferiți, așteptări diferite și, tot mai mult, variante de cazare pentru toate gusturile. Dezvoltarea Stațiunii Turistice Tășnad din ultimii ani nu se vede doar în investițiile realizate în zona ștrandului, ci și în oferta privată de cazare, unde fiecare proprietar încearcă să ofere o experiență aparte. De la hoteluri aflate chiar în inima stațiunii și până la locații retrase, înconjurate de verdeață, de la pensiuni cochete până la spații moderne, potrivite pentru familii sau grupuri de prieteni, turistul are de unde alege.

Tășnadul s-a schimbat mult în ultimii ani. Investițiile realizate în ștrand, noile bazine, jacuzzi-urile, zonele de hidromasaj, bazinul semiolimpic acoperit, spațiile de joacă și celelalte facilități au făcut ca oferta de petrecere a timpului liber să fie tot mai diversă.

În paralel, a crescut și s-a diversificat oferta privată de cazare. Iar aici apare unul dintre avantajele Tășnadului: nu există un singur mod în care să-ți petreci vacanța în stațiune.

Opt locații, aceeași destinație, experiențe diferite

Hotel Stil, Hotel Doina 2, Hotel Regal, Hotel Marissa, Vila Dalli, Casa Maria, Pensiunea Salcia și unitățile Dora sunt exemple ale diversității pe care turiștii o găsesc astăzi la Tășnad.

Fiecare are personalitatea sa, iar alegerea depinde în primul rând de ceea ce își dorește turistul de la zilele petrecute aici.

Hotel Doina 2 – în inima stațiunii, la câțiva pași de apă

Pentru unii turiști, vacanța ideală la Tășnad înseamnă să lase mașina în parcare și să uite de ea până la plecare.

Hotel Doina 2 se află chiar în inima zonei turistice, iar unul dintre principalele sale atuuri este apropierea imediată de ștrand. Cobori din hotel și ești practic acolo unde se întâmplă totul.

Este o variantă potrivită pentru cei care vin la Tășnad în primul rând pentru apa termală și atmosfera stațiunii și își doresc să aibă ștrandul cât mai aproape pe întreaga perioadă a sejurului.

Hotel Marissa – ieși din hotel și începe vacanța

Tot în inima stațiunii se află și Hotel Marissa. Poziționarea îi permite turistului să treacă rapid de la camera de hotel la atmosfera ștrandului, fără drumuri suplimentare și fără grija deplasărilor.

Practic, cobori din hotel și intri direct în ritmul vacanței.

În același timp, Marissa pune accent și pe relaxare, astfel că experiența apei și a stării de bine poate continua și dincolo de programul petrecut în ștrand.

Hotel Regal – puțin mai departe de agitație, mult mai aproape de liniște

Nu toată lumea își dorește însă să fie permanent în mijlocul agitației.

Hotel Regal propune tocmai alternativa. Este mai retras față de zona cea mai animată a stațiunii și vine cu un avantaj pe care îl apreciază turiștii care caută liniștea: o curte mare și multă verdeață.

După o zi petrecută la ștrand, întoarcerea la cazare poate însemna astfel schimbarea completă a atmosferei. De la agitația unei zile de vară, la liniște, verdeață și timp petrecut în aer liber.

Este genul de alegere potrivită pentru turistul care vrea să fie aproape de stațiune, dar nu neapărat în centrul forfotei.

Vila Dalli – modern, relaxat și cu mult spațiu

Vila Dalli vine cu o altă interpretare a vacanței la Tășnad: un stil modern, dar relaxat, în care spațiul exterior joacă un rol important.

Locația se remarcă printr-o curte generoasă și prin foișorul de dimensiuni impresionante, elemente care devin importante mai ales pentru familii și grupurile de prieteni.

Aici vacanța nu se termină când te întorci de la ștrand. Poate continua în curte, la povești, la masă sau într-o seară petrecută împreună în foișor.

Este o variantă care se potrivește foarte bine celor pentru care concediul înseamnă nu doar unde dorm, ci și spațiul în care își petrec timpul alături de cei cu care au venit în vacanță.

Pensiunea Salcia – o salcie care a devenit parte din identitatea locului

Uneori, personalitatea unei pensiuni poate porni de la un detaliu simplu.

În cazul Pensiunii Salcia, numele nu este întâmplător. Chiar în fața clădirii se află salcia care parcă păzește pensiunea și care, în timp, a devenit parte din imaginea locului.

Este unul dintre acele elemente care dau unei cazări o identitate aparte și o fac ușor de ținut minte.

Pensiunea completează oferta Tășnadului pentru cei care preferă atmosfera mai apropiată și mai liniștită a unei pensiuni în locul experienței clasice de hotel.

Casa Maria – simplitatea unei vacanțe fără complicații

Într-o stațiune cu tipuri diferite de turiști trebuie să existe și variante pentru cei care caută lucrurile simple: o cazare primitoare, liniște și libertatea de a-și organiza singuri zilele.

Casa Maria se înscrie în această zonă a ofertei de la Tășnad.

Este alternativa la hotelurile mai mari și la vacanțele construite în jurul unui număr mare de facilități. Pentru mulți turiști, tocmai această atmosferă mai intimă este ceea ce caută atunci când pleacă pentru câteva zile de acasă.

Dora – două variante pentru două tipuri de sejur

Dora aduce un caz aparte în oferta de cazare din Tășnad, pentru că vorbim despre două unități distincte: o pensiune și un motel.

Astfel, turistul poate alege formula care se potrivește mai bine tipului său de călătorie și modului în care și-a organizat sejurul.

Este încă un exemplu al diversității care începe să caracterizeze oferta turistică a orașului: chiar și sub același nume pot exista variante diferite de cazare.

Hotel Stil – o altă experiență în peisajul turistic al Tășnadului

Hotel Stil completează tabloul celor opt exemple și aduce propria interpretare asupra unui sejur în stațiune.

Hotel Stil se diferențiază prin impresionantul său centru SPA & Wellness, unul dintre principalele atuuri ale locației. Este alegerea potrivită pentru turiștii care vor ca relaxarea să continue și după orele petrecute în ștrand, într-un spațiu modern dedicat stării de bine și răsfățului.

La Tășnad, fiecare își poate găsi propriul stil de vacanță

Poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care dezvoltarea turistică din ultimii ani le-a adus Tășnadului: posibilitatea de a alege.

Vrei să cobori din hotel și să fii imediat în ștrand? Poți.

Vrei ca după câteva ore petrecute în apă să te retragi într-o curte mare, departe de agitație? Există și această variantă.

Vii cu gașca și vrei un foișor mare și suficient spațiu pentru serile petrecute împreună? Ai de unde alege.

Preferi atmosfera unei pensiuni, intimitatea unei case de oaspeți sau pur și simplu un alt stil de cazare? Oferta s-a diversificat suficient încât fiecare turist să-și poată găsi locul.

Hotel Stil, Hotel Doina 2, Hotel Regal, Hotel Marissa, Vila Dalli, Casa Maria, Pensiunea Salcia și Dora arată, fiecare în felul său, că Tășnadul nu oferă doar mai multe locuri de cazare.

Oferă moduri diferite de a-ți petrece vacanța.

Opt locații, stiluri diferite și aceeași destinație: Tășnad.