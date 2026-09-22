Tânăr de 18 ani, trimis în judecată pentru omorul unui îngrijitor de animale la o fermă din Livada

Locale 22.09.2026 15:48
Tânăr de 18 ani, trimis în judecată pentru omorul unui îngrijitor de animale la o fermă din Livada


Un tânăr de 18 ani a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru omor, distrugere, furt și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a anunțat că procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată la data de 18 septembrie 2026.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi avut loc în dimineața zilei de 2 august 2026, în jurul orei 06:00, la o fermă de vaci situată în extravilanul localității Livada. Acolo se afla un bărbat de 51 de ani, care lucra ca îngrijitor de animale.

Procurorii susțin că, după ce îngrijitorul i-a cerut tânărului să plece de la fermă, acesta l-ar fi lovit de mai multe ori cu pumnul în zona capului. Când bărbatul s-a îndreptat spre ieșire, cu intenția de a părăsi ferma, inculpatul ar fi luat un băț aflat lângă rulota în care locuia victima, l-ar fi urmărit și i-ar fi aplicat mai multe lovituri la cap. În urma agresiunii, bărbatul a murit.

Conform aceleiași surse, tânărul ar fi luat apoi din rulotă un pachet de țigări, o brichetă și vesta victimei, iar de lângă rulotă o pușcă neletală supusă autorizării. Înainte de a părăsi ferma, acesta ar fi incendiat rulota.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost înaintate Tribunalului Satu Mare. Urmărirea penală a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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