



Cu ocazia Zilei Europene fără Mașini, marcată pe 22 septembrie, Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții” a lansat caravana educațională „Pedalează inteligent”. Prima întâlnire a avut loc la Liceul Reformat din Satu Mare, cu sprijinul magazinului de biciclete Fernando Sport.

Proiectul se adresează în special tinerilor și urmărește să îi încurajeze să folosească bicicleta pentru deplasările în care distanța și condițiile de circulație permit acest lucru în siguranță. Organizatorii le-au prezentat elevilor avantajele mersului pe bicicletă pentru sănătate și pentru reducerea poluării aerului.

La activitatea de deschidere au participat peste 60 de elevi din clasele V–VIII, coordonați de profesoara de biologie Fehér Kinga. Békéssy Elisabeta, președinta asociației „Copacul vieții”, le-a vorbit despre impactul traficului rutier asupra mediului și despre rolul transportului alternativ. Ea a arătat că bicicleta nu consumă combustibili fosili, nu produce emisii în timpul utilizării și poate fi o opțiune pentru deplasările scurte. Discuția a vizat și poluarea fonică, praful rezultat din uzura anvelopelor și a plăcuțelor de frână, precum și beneficiile mișcării în aer liber.

Elevii au participat apoi la o activitate interactivă susținută de Puskás Márta, reprezentanta Fernando Sport și practicantă a ciclismului de performanță. Pornind de la două biciclete expuse în standul amenajat pentru eveniment, aceasta le-a prezentat diferite tipuri de biciclete, utilizările lor și criteriile de alegere a unui model potrivit. A discutat cu elevii despre alegerea mărimii corecte, siguranță, experiența sa în ciclismul de performanță și deplasările off-road. Participanții au răspuns la întrebări și au împărtășit propriile experiențe.

„Ne dorim să transformăm mentalități și să le oferim tinerilor argumentele necesare pentru a face alegeri mai responsabile pentru ei și pentru comunitate. Fiecare kilometru parcurs pe bicicletă în locul mașinii personale înseamnă o reducere directă a poluării și un pas înainte către un viitor mai curat”, a spus Puskás Márta.

La final, fiecare elev a primit din partea organizatorilor un breloc în formă de bicicletă. „Acest mic simbol pe care l-au primit la final le va aminti zilnic că micile alegeri, precum mersul pe bicicletă, pot face o diferență uriașă pentru viitorul comunității noastre”, a declarat Békéssy Elisabeta. În partea a doua a zilei, elevii liceului au participat și la activități eco-sportive coordonate de profesorul de educație fizică Varga Máté.

Caravana va ajunge până la sfârșitul lunii septembrie în alte cinci școli, potrivit următorului program: