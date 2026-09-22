Un moment de profundă emoție a fost surprins marți seara, la priveghiul Feliciei Govor. În timp ce familia, apropiații și numeroși sătmăreni au venit să-i aducă un ultim omagiu, pe cer și-a făcut apariția un curcubeu.

Imaginea a impresionat oamenii aflați la priveghi, într-un moment în care durerea despărțirii s-a împletit cu liniștea unui cer care s-a luminat pentru câteva clipe.

Sătmărenii au venit să-și ia rămas-bun

Priveghiul Feliciei Govor a adunat numeroși oameni care au dorit să fie alături de familie în aceste momente grele.

Rude, prieteni, oameni apropiați și sătmăreni care au cunoscut-o sau au cunoscut familia Govor au venit să aprindă o lumânare, să rostească o rugăciune și să-și ia rămas-bun.

Durerea familiei a fost împărtășită de cei care au trecut pragul pentru a aduce o floare și un ultim gând bun.

Curcubeul care a atras privirile tuturor

În timpul priveghiului, pe cerul de deasupra zonei a apărut un curcubeu.

Cei prezenți au remarcat imediat imaginea, iar pentru mulți dintre cei aflați acolo momentul a avut o puternică încărcătură emoțională.

În mijlocul unei seri apăsate de tristețe, culorile curcubeului au adus pentru câteva clipe o imagine de liniște și frumusețe, rămasă în memoria celor care au fost acolo.

Miercuri, ultimul drum

Feliciei Govor îi va fi adus ultimul omagiu miercuri, 23 septembrie.

Slujba de înmormântare va începe la ora 13.00, iar ceremonia religioasă și înhumarea vor avea loc la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului din municipiul Satu Mare.

Familia îi așteaptă pe cei care doresc să fie alături de ea în ziua în care Felicia Govor va porni pe ultimul său drum.

Un ultim rămas-bun pentru o soție, o mamă și un om care va rămâne în amintirea celor care au cunoscut-o.



