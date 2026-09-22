Două medalii de aur și una de bronz pentru Karate Do B.F.K.S. Carei, la Cupa AVAS Sport •





Arte marțiale





Sportivii clubului Karate Do B.F.K.S. din Carei au avut o evoluție foarte bună la Avas Kupa – Memorialul Internațional Csordás József, competiție desfășurată în data de 19 septembrie, la Miskolc, în Ungaria.

Întrecerea a reunit aproximativ 550 de sportivi din Ungaria, România și Slovacia, care și-au măsurat forțele într-o competiție internațională de anvergură. Clubul careian a fost reprezentat de patru sportivi, dintre care doi au reușit să urce pe podium.

Delegația Karate Do B.F.K.S. a fost însoțită la competiția de la Miskolc de antrenorul Bartincki Attila, care s-a declarat mulțumit de prestația sportivilor săi.

Süveg Lénárd, două medalii de aur

Cel mai bun rezultat al delegației careene a fost obținut de Süveg Lénárd, care a reușit o performanță excelentă, câștigând două categorii.

Sportivul careian s-a impus atât la kata juniori, cât și la kata seniori, ocupând de fiecare dată locul întâi. Astfel, Süveg Lénárd a încheiat competiția de la Miskolc cu două medalii de aur, confirmând forma bună în care se află.

Süveg Milán, un exemplu de ambiție

Pentru Süveg Milán, competiția nu s-a încheiat cu o clasare pe podium, însă prestația sa merită remarcată.

Sportivul a ales să participe la concurs chiar dacă era bolnav și a reușit să facă față cu demnitate competiției. Potrivit antrenorului Bartincki Attila, în cazul său trebuie apreciate în primul rând atitudinea, determinarea și dorința de a lupta, calități importante în sportul de performanță.

Debut cu medalie de bronz pentru Maier-Rák Zalán

Pentru cei doi sportivi aflați la început de drum, competiția de la Miskolc a reprezentat o experiență deosebit de importantă.

Stir Kevin a participat la primul său concurs de karate. A intrat curajos pe tatami și, chiar dacă de această dată nu a reușit să obțină o medalie, a acumulat o experiență valoroasă, care îi va fi cu siguranță de folos la următoarele competiții.



În schimb, debutul lui Maier-Rák Zalán a fost unul excelent. Aflat la prima sa competiție, tânărul sportiv a reușit să urce direct pe podium, cucerind medalia de bronz.

„Sunt mândru de toți cei patru sportivi”

Antrenorul Bartincki Attila consideră că, dincolo de medalii și clasări, adevărata valoare a unei competiții este reprezentată și de progresul pe care sportivii îl fac de la un concurs la altul.

„Sunt mândru de toți cei patru sportivi ai mei. Dincolo de medalii, sunt la fel de importante curajul, perseverența, dorința de a lupta și munca pe care fiecare dintre ei o depune la fiecare antrenament.”

Trei medalii și multă experiență

În bilanțul final, Karate Do B.F.K.S. Carei a încheiat Avas Kupa cu două medalii de aur și una de bronz.

Dincolo de rezultatele obținute, toți cei patru sportivi careieni au avut parte de o experiență competițională importantă, într-un concurs internațional la care au participat aproximativ 550 de sportivi din trei țări.

Participarea de la Miskolc reprezintă astfel o nouă etapă în pregătirea și dezvoltarea tinerilor karateka din Carei, iar rezultatele obținute confirmă munca depusă la antrenamente de sportivi și de antrenorul lor.

Felicitări sportivilor pentru evoluții și mult succes la următoarele competiții!







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