Judoka sătmăreni, pe podium la Zakopane!

Patru medalii de aur, patru de argint și două de bronz – un bilanț foarte bun pentru delegația sătmăreană la Zakopane!





Rezultate foarte bune pentru judoka sătmăreni la un puternic turneu internațional desfășurat în Polonia, la Zakopane. Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare, CS Satu Mare și CS Fușle Security au avut evoluții apreciate, reușind să urce de zece ori pe podium.La startul turneului s-au aflat 440 de judoka, 289 la masculin și 151 la feminin, reprezentând 46 de cluburi din șase țări. Competiția a fost rezervată categoriilor de vârstă U9, U11, U13 și U15.Anisia Halas, vicecampioană la U15De la CSM Olimpia Satu Mare, Anisia Halas a avut o evoluție foarte bună la categoria 44 kg, U15, reușind să încheie competiția pe locul II.Sportivii de la CS Satu Mare au avut, la rândul lor, o prestație excelentă, cu nu mai puțin de șapte clasări pe podium.Vălean Șerban a câștigat categoria 34 kg, U11, în timp ce Voicescu Flaviu s-a impus la 42 kg, U11.Un alt loc întâi a fost obținut de Fiscusan Denis, câștigător al categoriei 55 kg, U13.Pe treapta a doua a podiumului au urcat Cosma Iustin, la 34 kg, U11, Crețu Yannis, la 46 kg, U13, și Vălean Rareș, la 32 kg, U13.O clasare pe locul III a obținut Halas Serena, la categoria 30 kg, U13.Moga Ayan, campion la U9Și reprezentanții CS Fușle Security au avut o participare foarte bună la Zakopane.Moga Ayan a câștigat categoria 42 kg, U9, în timp ce Virag Andra a obținut locul III la categoria 36 kg, U13.Patru medalii de aur, patru de argint și două de bronzÎn total, sportivii cluburilor sătmărene pregătiți de Marian Halas au obținut la competiția din Polonia patru locuri I, patru locuri II și două locuri III.Un rezultat deosebit a fost reușit de CS Fușle Security și în clasamentul general pe cluburi. Echipa sătmăreană a ocupat un excelent loc 5 din 46 de cluburi participante, cu un bilanț de 4 locuri I, 4 locuri II, un loc III și două locuri VII.Primele trei poziții ale clasamentului general au fost ocupate de cluburi din Polonia: UKS JUDO LION, TS Wisła Kraków și UKJ Millenium.O experiență importantă pentru judoka sătmăreniCompetiția de la Zakopane a reprezentat o bună oportunitate pentru tinerii judoka sătmăreni de a-și testa nivelul într-un cadru internațional, alături de sportivi proveniți din șase țări.Rezultatele obținute, dar și numărul mare de sportivi aflați pe podium, confirmă evoluția bună a judoului sătmărean și munca depusă în sălile de antrenament de sportivi și antrenori.