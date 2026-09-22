



Cântăreața de muzică populară Maria Petca Poptean a încetat din viață. Originară din Târșolț, artista a dedicat peste cinci decenii cântecului oșenesc și promovării tradițiilor din Țara Oașului, pe scene din România și din străinătate.

Născută la 2 ianuarie 1954, Maria Petca Poptean a urmat școala în localitatea natală, apoi liceul la Negrești-Oaș. A urcat pentru prima dată pe scenă în 1970, iar participarea la Festivalul „Maria Tănase” s-a numărat printre primele sale reușite importante.

Între 1972 și 1980, a făcut parte din Ansamblul „Oașul” din Negrești-Oaș, ca solistă vocală, dansatoare și membră a grupului de țâpuritoare. A colaborat, de asemenea, cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și cu Ansamblul Profesionist „Țara Oașului”. Din 1990, și-a continuat activitatea ca solistă liber profesionistă, participând la spectacole, turnee și emisiuni de radio și televiziune.

Cântecele sale au rămas și prin înregistrările realizate de-a lungul anilor. În 1979 a înregistrat la Electrecord piese pe tema „Nunții oșenești”, iar ulterior a lansat volumele „Gura-me din ce-i făcută”, „Câtu-i Țara Oașului”, „Cu oșanu nu te pune” și „Unde tropote oșanu”.

Maria Petca Poptean s-a implicat și în transmiterea tradițiilor către generațiile tinere. În 2005 a înființat și instruit grupul folcloric „Măgura” din Târșolț, iar în 2008 a fondat Asociația Culturală „Rapsodia Oașului”, pentru susținerea tinerelor talente și păstrarea patrimoniului cultural oșenesc.

Prin cântecele sale, prin spectacole și prin munca alături de tineri, Maria Petca Poptean a dus mai departe glasul Țării Oașului. Dispariția sa lasă un gol în comunitatea artistică sătmăreană și în rândul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat muzica.

Colectivul Gazeta de Nord și Nord Vest TV îi mulțumește pentru colaborare și transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor îndurerați de această pierdere.