A murit Maria Petca Poptean, una dintre cele mai iubite voci ale Țării Oașului

Locale 22.09.2026 16:07
A murit Maria Petca Poptean, una dintre cele mai iubite voci ale Țării Oașului


Cântăreața de muzică populară Maria Petca Poptean a încetat din viață. Originară din Târșolț, artista a dedicat peste cinci decenii cântecului oșenesc și promovării tradițiilor din Țara Oașului, pe scene din România și din străinătate.

Născută la 2 ianuarie 1954, Maria Petca Poptean a urmat școala în localitatea natală, apoi liceul la Negrești-Oaș. A urcat pentru prima dată pe scenă în 1970, iar participarea la Festivalul „Maria Tănase” s-a numărat printre primele sale reușite importante.

Între 1972 și 1980, a făcut parte din Ansamblul „Oașul” din Negrești-Oaș, ca solistă vocală, dansatoare și membră a grupului de țâpuritoare. A colaborat, de asemenea, cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și cu Ansamblul Profesionist „Țara Oașului”. Din 1990, și-a continuat activitatea ca solistă liber profesionistă, participând la spectacole, turnee și emisiuni de radio și televiziune.

Cântecele sale au rămas și prin înregistrările realizate de-a lungul anilor. În 1979 a înregistrat la Electrecord piese pe tema „Nunții oșenești”, iar ulterior a lansat volumele „Gura-me din ce-i făcută”, „Câtu-i Țara Oașului”, „Cu oșanu nu te pune” și „Unde tropote oșanu”.

Maria Petca Poptean s-a implicat și în transmiterea tradițiilor către generațiile tinere. În 2005 a înființat și instruit grupul folcloric „Măgura” din Târșolț, iar în 2008 a fondat Asociația Culturală „Rapsodia Oașului”, pentru susținerea tinerelor talente și păstrarea patrimoniului cultural oșenesc.

Prin cântecele sale, prin spectacole și prin munca alături de tineri, Maria Petca Poptean a dus mai departe glasul Țării Oașului. Dispariția sa lasă un gol în comunitatea artistică sătmăreană și în rândul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat muzica.

Colectivul Gazeta de Nord și Nord Vest TV îi mulțumește pentru colaborare și transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor îndurerați de această pierdere.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand