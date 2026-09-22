Biro Eniko, prima delegare internațională și o nouă confirare pentru arbitrajul sătmărean Sport •

Arbitrajul sătmărean își continuă drumul spre marile scene ale fotbalului european. După performanțele care au făcut cunoscut numele orașului Satu Mare prin frații Istvan și Szabolcs Kovacs, o nouă bornă importantă este atinsă acum de o arbitră: Biró Enikő.



Este o reușită care merită subliniată nu doar pentru sportiva care va păși pentru prima dată pe scena internațională, ci și pentru Comisia Județeană de Arbitri Satu Mare, pentru oamenii care au susținut-o și pentru întreaga comunitate fotbalistică sătmăreană.Și mai ales un nou merit pentru președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Pe 30 septembrie 2026, Biró Enikő va fi prezentă la partida Czarni Sosnowiec – Breiðablik, din turul al doilea de calificare al UEFA Women’s Europa Cup.

Potrivit UEFA, partida se va disputa la Zagłębiowski Park Sportowy din Sosnowiec, iar Enikő va îndeplini funcția de al patrulea oficial (Fourth Official). Brigada este una exclusiv românească: Ana Maria Terteleac – arbitru; Andreea Daniela Șușcă – arbitru asistent 1; Maria Mirabela Druică – arbitru asistent 2; Eniko Biro – al patrulea oficial.

Delegarea este confirmată oficial de UEFA și reprezintă prima apariție internațională a lui Biró Enikő într-o competiție europeană.



Un meci cu miză europeană



Nu este vorba despre o simplă partidă amicală, ci despre un duel din UEFA Women’s Europa Cup, competiție europeană aflată în plină desfășurare.

Czarni Sosnowiec este campioana Poloniei și a ajuns în această competiție după parcursul din calificările Ligii Campionilor. Polonezele au trecut în această vară de Spartak Myjava, însă au fost eliminate în turul al treilea de calificare al Champions League de OH Leuven, după 1-4 acasă și 1-2 în deplasare.



De partea cealaltă, Breiðablik este una dintre formațiile cu experiență europeană din fotbalul feminin islandez. În sezonul precedent, islandezele au ajuns până în sferturile de finală ale primei ediții a Women’s Europa Cup. În actuala ediție au eliminat-o în primul tur pe FK Csíkszereda, cu 8-1 și 1-0, calificându-se în turul al doilea.

Așadar, pentru Biró Enikő, debutul internațional vine într-un context cât se poate de serios: o dublă europeană în care cele două echipe își dispută calificarea în faza următoare a competiției.

Prima manșă este programată pe 23 septembrie, în Islanda, iar returul, cel în care va fi delegată Enikő, pe 30 septembrie, la Sosnowiec. UEFA a stabilit aceste date pentru turul al doilea de calificare.

De la meciurile din județ, la Liga a 2-a și, acum în Europa

Performanța lui Biró Enikő nu apare întâmplător. Parcursul ei din ultimii ani arată o evoluție constantă. Începând cu sezonul 2025/2026, Enikő a fost inclusă în lotul arbitrilor din Liga a II-a, după participarea la seminarul de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor la Cheile Grădiștei.

La acel moment, CJA Satu Mare vorbea despre seriozitatea, pregătirea și profesionalismul arbitrei, promovarea în eșalonul secund fiind considerată o reușită importantă pentru arbitrajul sătmărean.

Iar evoluția a continuat. În actuala stagiune, Biró Enikő continuă să primească delegări în fotbalul sătmărean și figurează oficial în lotul Liga 2 – Satu Mare al FRF-CCA.

Practic, în doar câțiva ani, drumul său a trecut de la meciurile fotbalului județean la eșalonul secund al fotbalului românesc, iar acum ajunge la porțile fotbalului european.

O nouă bornă pentru arbitrajul sătmărean

Pentru Satu Mare, această delegare are și o valoare simbolică.

Județul are deja o tradiție importantă în arbitrajul românesc. Numele Istvan Kovacs este cunoscut la nivel internațional, iar Szabolcs Kovacs a continuat, la rândul său, parcursul spre fotbalul de cel mai înalt nivel. Și îi mai adăugăm pe listă pe Rareș Vidican sau Ovidiu Mazilu…

Acum, o arbitră formată în aceeași comunitate fotbalistică sătmăreană primește șansa unei prime experiențe europene.

Iar acest lucru spune ceva și despre munca depusă la nivel local.

În spatele unei asemenea delegări se află ani de pregătire, examene, evaluări, meciuri, observații și, mai ales, continuitate. CJA Satu Mare are meritul de a fi oferit cadrul în care arbitrii pot crește și se pot pregăti pentru pasul către nivelurile superioare.

Faptul că, în acest moment, Kopriva-Biró Enikő, Kovacs Istvan și Kovacs Szabolcs apar în evidențele FRF-CCA ca arbitri proveniți din Carei/Satu Mare este o imagine relevantă pentru forța școlii de arbitraj din această zonă.

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