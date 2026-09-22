Patru mașini implicate într-o coliziune în municipiu Locale •



Două accidente rutiere soldate cu persoane rănite s-au produs, în cursul zilei de 21 septembrie, în județul Satu Mare. Primul eveniment a avut loc în municipiul Satu Mare și a implicat patru autoturisme, iar cel de-al doilea s-a produs seara, pe DN19, în Certeze, unde un șofer în vârstă de 18 ani a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod. În ambele cazuri, polițiștii au deschis cercetări.

Primul accident a fost semnalat prin 112 la ora 08:09, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare fiind solicitați să intervină în urma unui eveniment produs pe bulevardul Octavian Goga.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, un bărbat de 30 de ani, din localitatea Ghilvaci, care conducea un autoturism pe strada Basarabia, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea”. Acesta ar fi pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un sătmărean în vârstă de 48 de ani.

Impactul a declanșat o succesiune de coliziuni. Șoferul de 48 de ani ar fi efectuat ulterior un viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani, din Satu Mare.

În urma impactului, mașina condusă de acesta din urmă a fost proiectată într-un al patrulea autoturism, aflat în fața sa și condus de un sătmărean în vârstă de 40 de ani.





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