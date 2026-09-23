



Una dintre clădirile reprezentative ale municipiului Satu Mare, Casa cu Atlanți, intră într-un proces de renovare. Primarul municipiului, Kereskényi Gábor, a vizitat imobilul și a salutat inițiativa investitorilor de a reda strălucirea unei clădiri importante pentru patrimoniul arhitectural al orașului.

Casa cu Atlanți se numără printre imobilele care atrag atenția prin arhitectura și elementele decorative ale fațadei, fiind una dintre clădirile cunoscute ale municipiului. După o perioadă îndelungată în care intervențiile asupra imobilului au fost așteptate, acesta urmează să treacă printr-un proces de renovare.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, s-a deplasat la clădire pentru a vedea situația din teren și a evidențiat importanța investițiilor care contribuie la recuperarea patrimoniului construit al orașului.

„O bijuterie arhitecturală din Satu Mare renaște la viață. Casa cu Atlanți, una dintre cele mai frumoase clădiri din Satu Mare, intră într-un proces de renovare mult așteptat. Felicitări investitorilor, țineți-o tot așa!”, a transmis primarul Kereskényi Gábor.

O nouă clădire emblematică, readusă în atenție

Intervenția asupra Casei cu Atlanți se înscrie în procesul mai larg de punere în valoare a fondului construit din Satu Mare. Renovarea clădirilor cu valoare arhitecturală contribuie nu doar la schimbarea aspectului unor imobile, ci și la îmbunătățirea imaginii zonelor în care acestea se află.

Pentru Satu Mare, păstrarea și restaurarea clădirilor reprezentative reprezintă și o modalitate de conservare a identității arhitecturale a municipiului, în condițiile în care numeroase imobile vechi constituie mărturii ale diferitelor etape de dezvoltare ale orașului.

În cazul Casei cu Atlanți, investiția este una privată, iar primarul a felicitat proprietarii pentru decizia de a investi în renovarea imobilului.

Odată cu începerea lucrărilor, Casa cu Atlanți are șansa de a-și recăpăta aspectul care a transformat-o într-una dintre clădirile recognoscibile ale municipiului Satu Mare, intervenția fiind încă un pas în direcția valorificării patrimoniului arhitectural local.