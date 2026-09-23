Meniul zilei - Restaurant Somesul Locale • 23.09.2026 10:04 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul zilei - Restaurant Somesul Articole Similare Locale Patru mașini implicate într-o coliziune în municipiu acum 13 ore Locale DSP Satu Mare: 59 de cazuri de hepatită A într-o singură lună și un nou focar în mediul rural acum 13 ore Locale FOTOGALERIE. DIVINITATE. Curcubeul a apărut deasupra priveghiului Feliciei Govor. Sătmărenii au venit să-și ia rămas-bun acum 15 ore Locale A murit Maria Petca Poptean, una dintre cele mai iubite voci ale Țării Oașului acum 19 ore Locale Caravana „Pedalează inteligent” a pornit din Satu Mare. Peste 60 de elevi au participat la prima activitate acum 19 ore Locale Tânăr de 18 ani, trimis în judecată pentru omorul unui îngrijitor de animale la o fermă din Livada acum 19 ore Ultimele Articole Cultură Despărțire acum 10 ore Bursa zvonurilor Castane, bâlci și … amintiri de pe vremea când priveam altfel spre Baia Mare acum 13 ore Sport Două medalii de aur și una de bronz pentru Karate Do B.F.K.S. Carei, la Cupa AVAS acum 16 ore Judoka sătmăreni, pe podium la Zakopane! acum 16 ore Sport Biro Eniko, prima delegare internațională și o nouă confirare pentru arbitrajul sătmărean acum 16 ore Sport Unirea Tășnad, deplasare dificilă la Zalău acum 16 ore Cele mai citite 1 Draga mea mamă, să mă ierți dacă nu am fost un copil perfect, dar tu ai fost o mamă exemplară cum greu se poate egala! Cuvântul perfect e mic pentru persoana ta! 2 DURERE. Un ultim omagiu adus Feliciei Govor 3 „DRUM LIN SPRE LUMINĂ, FELICIA MEA!” – MESAJUL SFÂȘIETOR AL LUI MIRCEA GOVOR DUPĂ MOARTEA SOȚIEI SALE 4 A murit Maria Petca Poptean, una dintre cele mai iubite voci ale Țării Oașului 5 DOLIU ÎN FAMILIA DEPUTATULUI MIRCEA GOVOR. Soția sa a trecut în eternitate Din aceeași categorie Patru mașini implicate într-o coliziune în municipiu acum 13 ore DSP Satu Mare: 59 de cazuri de hepatită A într-o singură lună și un nou focar în mediul rural acum 13 ore FOTOGALERIE. DIVINITATE. Curcubeul a apărut deasupra priveghiului Feliciei Govor. Sătmărenii au venit să-și ia rămas-bun acum 15 ore A murit Maria Petca Poptean, una dintre cele mai iubite voci ale Țării Oașului acum 19 ore Caravana „Pedalează inteligent” a pornit din Satu Mare. Peste 60 de elevi au participat la prima activitate acum 19 ore Ultimele știri Despărțire acum 10 ore Castane, bâlci și … amintiri de pe vremea când priveam altfel spre Baia Mare acum 13 ore Patru mașini implicate într-o coliziune în municipiu acum 13 ore DSP Satu Mare: 59 de cazuri de hepatită A într-o singură lună și un nou focar în mediul rural acum 13 ore FOTOGALERIE. DIVINITATE. Curcubeul a apărut deasupra priveghiului Feliciei Govor. Sătmărenii au venit să-și ia rămas-bun acum 15 ore