



Tineri din cuprinsul Patriarhiei Române s-au reunit, în perioada 16–21 septembrie 2026, în Baia Mare și Stațiunea Izvoare, în cadrul Taberei Naționale „Tradiție și Noutate”. Timp de șase zile, participanții au luat parte la activități duhovnicești, ateliere educative, pelerinaje și drumeții, programul abordând inclusiv teme actuale precum anxietatea generației Z, presiunea de a reuși și provocările familiei în societatea contemporană.

Tabăra a fost organizată, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, de Sectorul Teologic-Educațional, prin Biroul pentru Catehizarea Tineretului.

Proiectul și-a propus să creeze un spațiu de dialog între tineri, în care moștenirea spirituală și culturală a Bisericii să fie pusă în legătură cu problemele și întrebările noilor generații.

Debut la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Programul a început la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde participanții au fost întâmpinați în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, care le-a adresat un cuvânt de binecuvântare.

Una dintre zile a fost consacrată descoperirii patrimoniului spiritual și cultural al Maramureșului. Tinerii au participat la un pelerinaj care a inclus Mănăstirea Bârsana, Centrul Pastoral Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” și biserica de lemn din Desești, monument inclus în patrimoniul UNESCO.

Anxietatea generației Z, discutată în cadrul taberei

Programul a cuprins și o serie de activități adaptate preocupărilor tinerilor. Participanții au luat parte la „Caravana Catehetică”, susținută de voluntarii ASCOR, dar și la atelierul „Simboluri maramureșene și sensul lor”, coordonat de meșterul popular Sabin Bumb.

O temă de actualitate a fost abordată în cadrul atelierului psihologic „Anxietatea generației Z: între presiunea de a reuși și nevoia de liniște”, susținut de psihologul Adela Bontoș.

Prin intermediul activității, organizatorii au urmărit să creeze un cadru în care tinerii să poată discuta despre presiunile cu care se confruntă generația lor și despre nevoia de echilibru.

Discuții despre familie și provocările societății contemporane

Un alt workshop interactiv a fost susținut de părintele Adrian Morar și a avut în centru rolul familiei creștine și provocările pe care aceasta le întâmpină în societatea actuală.

Tinerii au discutat despre valorile creștine în întemeierea unei familii, asumarea responsabilității și respectul reciproc, precum și despre rolul pe care credința îl poate avea, din perspectiva organizatorilor, în menținerea stabilității familiei într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Drumeție pe Vârful Igniș și „Rugăciunea în natură”

Una dintre principalele activități în aer liber a fost drumeția către Vârful Igniș, organizată cu sprijinul și îndrumarea Cercetașilor Maramureșului.

Traseul a pus la încercare rezistența fizică și capacitatea participanților de a lucra în echipă. Ajunși pe munte, tinerii au participat la un popas duhovnicesc intitulat „Rugăciunea în natură”.

Momentul a fost dedicat rugăciunii și contemplării naturii, dar și responsabilității față de mediul înconjurător, într-un cadru în care activitatea fizică a fost îmbinată cu componenta spirituală a taberei.

Programul celor șase zile a inclus și momente recreative. Serile au fost petrecute împreună, cu filme, muzică de chitară și foc de tabără, oferindu-le participanților ocazia de a socializa într-un cadru informal.

Tradiția, adusă mai aproape de noile generații

Prin activitățile organizate, Tabăra Națională „Tradiție și Noutate” a urmărit să prezinte tradiția creștină nu doar ca pe o moștenire a trecutului, ci, în viziunea organizatorilor, ca pe o resursă care poate fi raportată la experiențele și provocările tinerilor de astăzi.

La încheierea evenimentului, organizatorii au transmis mulțumiri Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, precum și tuturor celor implicați în desfășurarea taberei, exprimându-și speranța că experiențele celor șase zile îi vor însoți pe participanți și odată cu începerea noului an școlar și universitar.