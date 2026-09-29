Ancheta de la Socond scoate la iveală un mecanism pe care procurorii îl descriu ca fiind repetitiv, derulat timp de aproape patru ani și bazat pe raportarea nereală a prezenței elevilor și a numărului de meniuri

Programul „Masă Sănătoasă” de la Socond ajunge în centrul unei anchete penale de amploare, după ce procurorii au dispus control judiciar față de patru persoane, printre care primarul comunei, două cadre de conducere din școli și administratorul unei societăți comerciale. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, mecanismul investigat ar fi funcționat în perioada septembrie 2022 – iunie 2026, iar suma obținută necuvenit ar ajunge la 751.435,468 lei.

În acest context, ies din nou în evidență demersurile publice ale deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a solicitat verificări privind modul în care erau gestionate fondurile destinate hranei elevilor și a cerut clarificarea unor diferențe între numărul copiilor prezenți la cursuri și numărul porțiilor facturate și decontate.

Procurorii vorbesc despre 48.192 de meniuri

Potrivit comunicatului Parchetului, cercetările au indicat existența unui mecanism „unitar și repetitiv” la Școala Gimnazială Socond și Școala Gimnazială Stâna, prin care ar fi fost raportată nereal prezența elevilor.

Anchetatorii susțin că în evidențele școlare ar fi fost menținuți artificial și elevi care nu frecventau efectiv cursurile, scopul fiind obținerea banilor publici pentru un număr de meniuri mai mare decât cel aferent beneficiarilor prezenți.

Procurorii susțin că informațiile nereale ar fi fost introduse succesiv în documentele întocmite de unitățile de învățământ și de societatea furnizoare, astfel încât actele să se susțină reciproc și să creeze aparența unor cantități reale de hrană livrate.

Conform anchetei, ar fi fost facturate 48.192 de meniuri care nu ar fi fost livrate beneficiarilor, valoarea totală indicată de procurori fiind de 751.435,468 lei.

Patru persoane, sub control judiciar

La 28 septembrie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dispus control judiciar față de patru persoane: primarul comunei Socond, un director de școală, un director adjunct și administratorul unei societăți comerciale.

Dosarul vizează infracțiuni de fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare. În cadrul măsurii controlului judiciar a fost dispusă și interdicția exercitării profesiei în legătură cu care ar fi fost comise faptele.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii precizează că administrarea probelor urmează să clarifice situația de fapt și contribuția fiecărei persoane implicate.

De la semnale publice la dosar penal

Înainte ca ancheta să ajungă la actuala etapă, deputatul Mircea Govor a cerut verificarea modului în care era implementat programul „Masă Sănătoasă” în comuna Socond. Printre aspectele semnalate s-au aflat diferențele dintre numărul elevilor prezenți și numărul porțiilor pentru care se solicitau decontări.

Aceste demersuri nu stabilesc, prin ele însele, existența unor fapte penale, însă temele ridicate atunci se regăsesc în elementele pe care procurorii spun că le verifică în dosarul aflat în lucru.

Percheziții în cadrul anchetei au avut loc în luna mai la Primăria Socond și la unități de învățământ din comună.

Nicolae Cornea Mare renunță la funcțiile politice

După instituirea controlului judiciar, primarul Nicolae Cornea Mare a decis să demisioneze din toate funcțiile politice deținute în cadrul PNL Satu Mare.

Organizația județeană a PNL a confirmat decizia și a transmis că ancheta trebuie să își urmeze cursul, cu respectarea legii și a prezumției de nevinovăție.

Cornea Mare rămâne, în acest moment, primarul comunei Socond. Eventuala suspendare a exercitării funcției administrative depinde de aplicarea procedurilor și prevederilor legale incidente în urma măsurilor dispuse în dosarul penal.

PNL Satu Mare a transmis că respectă decizia primarului și că își continuă activitatea, subliniind principiile de responsabilitate și respect față de actul de justiție.

Ancheta penală continuă, iar Parchetul precizează că toate activitățile procesuale se desfășoară cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a prezumției de nevinovăție.