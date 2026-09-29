Proiect județean ,,Împreună pentru școli sigure”

Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar reprezintă o prioritate națională, atât pentru instituțiile statului cu atribuții în domeniu, cât și pentru reprezentanții societății civile, motiv pentru care reprezentanții Biroului Siguranța Școlară și ai Secțiilor de Poliție Rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și Poliția Locală au inițiat proiectul județean ,,Împreună pentru școli sigure”.

Lansarea proiectului a avut loc luni, 28 septembrie a.c., la Școala Profesională ,,George Coșbuc” Medieșu Aurit, scopul acestuia fiind promovarea unui climat educațional bazat pe nonviolență, respect, toleranță și siguranță, precum și pe creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la consecințele comportamentelor de risc.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Postului de Poliție al Comunei Medieșu Aurit și Poliției Locale Medieșu Aurit, alături de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare și de cadrele didactice din cadrul școlii au purtat discuții interactive cu elevii privind: prevenirea violenței școlare în mediul școlar și online, identificarea și gestionarea conflictelor fără violență, consecințele consumului și traficului de droguri, responsabilitatea elevilor în menținerea unui climat sigur și importanța luării de către aceștia a unor decizii informate, corecte şi responsabile.





Proiectul vizează trei componente: una pentru elevi, una pentru profesori şi una pentru părinţi, urmând ca în perioada următoare să aibă loc întâlniri de lucru atât cu cadrele didactice privind problematica violenței școlare, a bullying-ului și a consumului/ traficului de droguri cât și cu părinții având ca tematică importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali. Ca element de noutate, proiectul vizează și selecția și instruirea unor elevi ca ,,educatori între egali”, în vederea susţinerii de către aceștia a unor activități de informare și conștientizare cu privire la comportamentele de risc, în rândul colegilor din școală.

Prin aceste demersuri, polițiștii alături de partenerii acestora își reafirmă angajamentul de a contribui activ la crearea unui mediu educațional sigur, în care comportamentele de risc sunt prevenite iar comportamentele pozitive sunt încurajate și recunoscute.



