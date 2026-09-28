ȘAH





L la doar 7 ani, șahistul român a fost cel mai bine clasat junior al competiției, într-un turneu internațional cu 86 de participanți

O nouă performanță internațională importantă pentru tânărul șahist sătmărean Balog Ronaldo, care a reprezentat România la Judit Polgár Global Chess Festival, desfășurat la Galeria Națională a Ungariei, la Budapesta.

În cadrul celei de-a 12-a ediții a festivalului, Ronaldo a participat la Chess Challenge Tournament, o competiție care a reunit 86 de copii și adulți, fără categorii separate de vârstă.

Competiția a avut un caracter internațional, pe lista participanților regăsindu-se șahiști din mai multe țări, printre care România, Ungaria, Ucraina și China. Turneul s-a desfășurat pe parcursul a cinci runde, în sistem elvețian, cu un control de timp de 8 minute + 3 secunde pentru fiecare mutare.

Locul 5 la general

La numai 7 ani, Balog Ronaldo a reușit să încheie competiția pe locul 5 în clasamentul general, la egalitate de puncte cu ocupantul locului 4. Clasarea finală a fost stabilită pe baza criteriilor de departajare ale competiției.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât Ronaldo a fost cel mai bine clasat junior al turneului, concurând în clasamentul general alături de participanți de vârste diferite.

Performanța de la Budapesta confirmă parcursul ascendent al tânărului șahist din Satu Mare, care își continuă participarea la competiții naționale și internaționale.

Un moment special, la Festival…

Rezultatul sportiv a fost completat de un moment special pe scena festivalului. Balog Ronaldo a fost premiat în cadrul festivității de premiere, într-o atmosferă specifică marelui eveniment internațional dedicat șahului.

Pentru tânărul șahist sătmărean, participarea la Judit Polgár Global Chess Festival a însemnat nu doar o clasare importantă în competiție, ci și o experiență aparte într-un eveniment care adună pasionați ai șahului din mai multe țări.

Locul 5 la general și titlul simbolic de cel mai bine clasat junior al competiției reprezintă o nouă bornă în parcursul lui Balog Ronaldo.