Oașul 1969, victorie spectaculoasă în derby-ul cu Talna

- Echipa din Negrești-Oaș s-a impus cu 4–3 în fața campioanei Talna Orașu Nou, într-un derby cu șapte goluri și cu un penalty ratat de campioană, în prelungiri. Olimpia Satu Mare II a reușit scorul etapei, 8–0 cu Voința Lazuri





Oașul 1969 Negrești-Oaș își consolidează poziția de lider în Liga 4 Elite după o victorie spectaculoasă obținută duminică, în derby-ul Țării Oașului disputat în compania campioanei en-titre, Talna Orașu Nou.

Derby-ul dintre Talna și Oașul a confirmat însă un lucru: Liga 4 Elite are în acest sezon meciuri echilibrate și spectaculoase, iar lupta pentru primele poziții este deja una interesantă.





Clasamentul Ligii 4 Elite după etapa a IV-a



1. Oașul 1969 Negrești-Oaș 4 3 1 0 11–5 10

2. CSM Olimpia Satu Mare II 4 2 1 1 13–4 7

3. Victoria Carei 3 2 1 0 3–1 7

4. Talna Orașu Nou 4 2 0 2 11–10 6

5. Someșul Odoreu 3 2 0 1 5–7 6

6. Recolta Dorolț 2 1 1 0 7–2 4

7. Turul Micula 4 0 0 4 1–6 0

8. Voința Lazuri 4 0 0 4 5–21 0













Partida a avut parte de un scenariu spectaculos, cu șapte goluri și o răsturnare de situație în repriza secundă. Prima parte a întâlnirii a fost una echilibrată, însă gazdele au intrat la cabine în avantaj, după golul marcat de Alex Bonea în minutul 39.Oaspeții au revenit rapid după pauză. La doar nouă minute de la reluare, Marco Toma a restabilit egalitatea, însă Talna nu s-a bucurat prea mult de acest moment. Süveg Nándor a readus formația din Orașu Nou în avantaj în minutul 57.A urmat însă o perioadă excelentă pentru Oașul 1969. În doar zece minute, formația din Negrești-Oaș a întors rezultatul și s-a desprins la două goluri.Vasile Pop a egalat în minutul 69, din penalty, iar Emanuel Morar a marcat pentru 3–2 în minutul 77. Două minute mai târziu, Alessandro Mihoc a punctat pentru 4–2 și părea că derby-ul este decis.Talna nu a renunțat și a redus din diferență în minutul 84, prin Florin Palinceac. Gazdele au avut șansa de a înscrie din nou pe final, după ce au primit o lovitură de la 11 metri, însă penalty-ul a fost ratat.Fluierul final a consfințit victoria Oașului, scor 4–3, rezultat care menține echipa din Negrești-Oaș în fruntea clasamentului.Olimpia II, scorul etapeiRezultatul etapei în Liga 4 Elite a fost obținut de cea de-a doua echipă a Olimpiei Satu Mare. Formația sătmăreană, alcătuită în mare parte din jucători sub 19 ani proveniți de la Academia Partium, a trecut fără drept de apel de nou-promovata Voința Lazuri.Olimpia II s-a impus cu 8–0, după ce la pauză avea deja un avantaj de cinci goluri.Sub privirile noului antrenor de la echipa mare, Robert Ilyes, Nicolas Andone a reușit o „dublă”, în minutele 4 și 30. Iar pe lista marcatorilor s-au mai aflat Adrian Trip (14), Luca Botca (26 și 35), Denis Maxineanu (53), Zohorák Noel (62) și Luca Feher (83).Victoria îi aduce Olimpiei II șapte puncte după patru etape și locul secund în clasament.Someșul Odoreu, victorie pe finalÎntr-o altă partidă a etapei, Someșul Odoreu a trecut cu 2–1 de Turul Micula.Gazdele au deschis scorul în minutul 18, prin Tiago Chira. Oaspeții au egalat după pauză, în minutul 54, prin Márk Csatári.Golul victoriei a venit însă în finalul partidei. Alex Dobie a înscris în minutul 89 și a adus toate cele trei puncte pentru Someșul Odoreu.Partida Recolta Dorolț – Victoria Carei a fost amânată.Oașul, singura echipă neînvinsăDupă primele patru etape, Oașul 1969 Negrești-Oaș rămâne neînvinsă și are un avans de trei puncte față de Olimpia II și Victoria Carei, aceasta din urmă având însă un meci mai puțin disputat.În partea superioară a clasamentului se află și campioana Talna Orașu Nou, care a acumulat șase puncte, la fel ca Someșul Odoreu.În partea opusă a clasamentului, Turul Micula și Voința Lazuri nu au reușit încă să obțină vreun punct după primele patru etape.