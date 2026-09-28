Linia 20 de transport public, introdusă experimental în Satu Mare

Locale 28.09.2026 15:41
Linia 20 de transport public, introdusă experimental în Satu Mare

O nouă conexiune de transport public este disponibilă în Satu Mare, linia 20 fiind introdusă experimental pentru o perioadă de trei luni.

Linia 20 circulă în zilele de școală și pornește din stația Casa de Modă, cu plecări programate la orele 12:15, 13:15 și 14:15.

Noua rută asigură conexiuni către zona Solidarității, strada Barițiu, zona Rachel – strada Dara și Piața Titulescu.

Odată cu introducerea liniei au fost amenajate și trei stații noi: strada Dara nr. 104, strada Dara nr. 60 și Piața Titulescu (Petrom).

În perioada experimentală, gradul de utilizare a liniei va fi monitorizat, iar feedbackul primit de la călători va putea sta la baza unor eventuale ajustări ale serviciului, în funcție de necesitățile locuitorilor din zonele deservite.


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