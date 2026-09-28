RAZII. Peste 20 de permise suspendate în weekend în județul Satu Mare! Amenzi de peste 230.000 de lei

Locale 28.09.2026 13:56
RAZII. Peste 20 de permise suspendate în weekend în județul Satu Mare! Amenzi de peste 230.000 de lei

Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele în perioada 25-27 septembrie, iar bilanțul acțiunilor depășește 550 de sancțiuni

În urma activităților desfășurate pentru menținerea ordinii publice și siguranța traficului, polițiștii au aplicat sute de amenzi și au suspendat dreptul de a conduce pentru 21 de șoferi.

Peste 550 de sancțiuni aplicate în doar trei zile

În perioada 25-27 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 70.000 de lei.

În paralel, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale, dar și acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier.

Amenzi de peste 160.000 de lei în trafic

Pentru abaterile constatate în trafic, polițiștii au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 160.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județul Satu Mare.

21 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii au dispus și măsuri complementare.

Astfel, în cazul a 21 de conducători auto a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

De asemenea, polițiștii au reținut 18 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.

Acțiunile de control și prevenție desfășurate în județul Satu Mare au urmărit menținerea ordinii publice și creșterea siguranței participanților la trafic.

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