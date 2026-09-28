EXPO. Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur

Daniel Prodan, cunoscut ca „Tătuca” sau „Zâmbetul Generației de Aur”, a fost unul dintre cei mai emblematici fundași centrali ai fotbalului românesc.

Dincolo de performanțele sportive, Didi Prodan a fost extrem de iubit pentru caracterul său optimist. Porecla „Zâmbetul Generației de Aur” reflecta bucuria cu care juca fotbal și loialitatea față de colegii săi de echipă. Născut în Satu Mare, a rămas mereu legat de originile sale, fiind considerat un model de dăruire și onestitate.

Născut pe 23 martie 1972, la Satu Mare, Daniel Prodan și-a început cariera la Olimpia Satu Mare, înainte de a se transfera la Steaua București în 1992. Cu Steaua, Prodan a câștigat cinci titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României. În 1997, s-a transferat la Atletico Madrid, iar un an mai târziu, la Glasgow Rangers, unde o accidentare gravă la genunchi i-a limitat aparițiile​​.

În echipa națională a României, Prodan a fost selecționat de 54 de ori și a marcat un gol. A fost titular în toate meciurile la Campionatul Mondial din 1994, unde România a ajuns în sferturile de finală, și a participat la Campionatul European din 1996 și la Campionatul Mondial di 1998​.

S-a stins prematur din viață pe 16 noiembrie 2016, la vârsta de doar 44 de ani, în urma unui infarct.

În semn de respect și pentru a onora memoria lui Prodan, stadionul din Satu Mare a primit numele Daniel Prodan în februarie 2017, iar din acest an o stradă din municipiul Satu Mare îi poartă numele.

La 10 ani de la dispariția sa prematură, Muzeul Județean Satu Mare, Consiliu Județean Satu Mare, Primăria municipiului Satu Mare și familia Prodan, organizează o expoziție inedită dedicată celui mai titrat fotbalist din Satu Mare, în care vom expune echipamente sportive, tricouri cu autografe, fotografii, trofee, articole de presă și alte obiecte care i-au aparținut marelui internațional, o bună parte din acestea fiind expuse și la Muzeul Fotbalului din București.

Vernisajul va avea loc în data de 2 octombrie de la ora 13, în prezența lui Miodrag Belodedici și Viorel Moldovan, componenți ai generației de aur, Ionel Stoica fost redactor șef al redacției sport din cadrul TVR și Răzvan Stoian, director al Muzeului Fotbalului din București.

La deschiderea evenimentului, din motive de spațiu, participarea se face pe bază de invitație, urmând ca din 3 octombrie 2026 expoziția să fie deschisă publicului larg.

De asemenea, in ziua de sâmbătă, 3 octombrie 2026, vom organiza o întâlnire a lui Miodrag Belodedici cu suporterii, care va avea loc tot la Muzeul Județean Satu Mare, la ora 11.

Suporterii vor putea viziona mai multe materiale foto-video, inclusiv mesaje primite din partea foștilor colegi înregistrate special pentru acest memorial.

Perioada de expunere va fi 3.10-18.12.2026, iar prețul biletului este de 10 lei pentru copii și 20 lei pentru adulți.

Vă așteptăm!



