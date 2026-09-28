Un tânăr din Negrești-Oaș și-a găsit tatăl fără viață și a alertat autoritățile în dimineața zilei de 28 septembrie

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs decesul, iar în acest moment nu există suspiciuni cu privire la moartea bărbatului.

Un bărbat de 58 de ani din Negrești-Oaș a fost găsit decedat în dimineața zilei de 28 septembrie, după ce fiul său a alertat autoritățile, scrie ObiectivSM.ro. .

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, la ora 07:54, polițiștii au fost sesizați de un tânăr din Negrești-Oaș cu privire la faptul că și-ar fi găsit tatăl spânzurat.

Bărbatul a fost găsit în curtea imobilului

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un bărbat de 58 de ani, din Negrești-Oaș, care s-ar fi spânzurat în curtea imobilului.

Echipajele ajunse la adresă au constatat decesul, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții.

Ancheta continuă, fără suspiciuni privind decesul

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în acest moment nu există suspiciuni cu privire la decesul bărbatului, scrie ObiectivSM.ro.

Cu toate acestea, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.