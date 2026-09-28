Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás , a participat luni alături de Simona Dersidan, directorul AJOFM Satu Mare, Ildiko Tivadar, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare, Macrina Mihai, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, precum și reprezentanți ai asociațiilor și ai mediului de afaceri din județul Satu Mare, la masa rotundă dedicată antreprenoriatului social, organizată la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare. Scopul întâlnirii a fost promovarea oportunităților pe care antreprenoriatul social le oferă comunităților din județ.

Economia socială reprezintă un model de dezvoltare care îmbină obiectivele economice cu cele sociale. Prin activitatea lor, întreprinderile sociale creează locuri de muncă pentru persoane aflate în situații de vulnerabilitate și pentru tineri, dezvoltă servicii de interes comunitar și valorifică resursele locale, contribuind astfel la creșterea coeziunii sociale.

În deschiderea întâlnirii, prefectul Altfatter Tamás a evidențiat relevanța acestui model pentru județul Satu Mare, confruntat, asemenea multor zone ale țării, cu efectele schimbărilor demografice, ale plecării forței de muncă și ale decalajelor dintre mediul urban și cel rural.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul proiectului „Promovarea, monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale și a antreprenoriatului social în România”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Printre rezultatele proiectului se vor număra prima Strategie națională pentru economia socială și o platformă digitală națională, care va include un Observator al Economiei Sociale, un Centru de Resurse, un Incubator Social Virtual și un marketplace pentru produsele și serviciile întreprinderilor sociale.

În acest demers, Instituția Prefectului Județul Satu Mare se va alătura Comunității de Practică pentru Economia Socială (SECoP) și va sprijini activ diseminarea informațiilor către autoritățile locale și actorii interesați, facilitând dialogul și colaborarea la nivel județean.