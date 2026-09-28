Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat luni alături de Simona Dersidan, directorul AJOFM Satu Mare, Ildiko Tivadar, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare, Macrina Mihai, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, precum și reprezentanți ai asociațiilor și ai mediului de afaceri din județul Satu Mare, la masa rotundă dedicată antreprenoriatului social, organizată la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare. Scopul întâlnirii a fost promovarea oportunităților pe care antreprenoriatul social le oferă comunităților din județ.
Economia socială reprezintă un model de dezvoltare care îmbină obiectivele economice cu cele sociale. Prin activitatea lor, întreprinderile sociale creează locuri de muncă pentru persoane aflate în situații de vulnerabilitate și pentru tineri, dezvoltă servicii de interes comunitar și valorifică resursele locale, contribuind astfel la creșterea coeziunii sociale.
În deschiderea întâlnirii, prefectul Altfatter Tamás a evidențiat relevanța acestui model pentru județul Satu Mare, confruntat, asemenea multor zone ale țării, cu efectele schimbărilor demografice, ale plecării forței de muncă și ale decalajelor dintre mediul urban și cel rural.
Evenimentul s-a desfășurat în contextul proiectului „Promovarea, monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale și a antreprenoriatului social în România”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Printre rezultatele proiectului se vor număra prima Strategie națională pentru economia socială și o platformă digitală națională, care va include un Observator al Economiei Sociale, un Centru de Resurse, un Incubator Social Virtual și un marketplace pentru produsele și serviciile întreprinderilor sociale.
În acest demers, Instituția Prefectului Județul Satu Mare se va alătura Comunității de Practică pentru Economia Socială (SECoP) și va sprijini activ diseminarea informațiilor către autoritățile locale și actorii interesați, facilitând dialogul și colaborarea la nivel județean.
„Economia socială pornește de la o idee simplă: o activitate economică poate fi eficientă și, în același timp, poate aduce înapoi în viața activă oameni care altfel ar rămâne la margine. Într-o comunitate mică, o întreprindere socială poate face diferența dintre declin și un nou început. Județul Satu Mare are o tradiție a solidarității și a muncii în comun, care depășește diferențele de limbă și de cultură. Economia socială este forma modernă a acestei tradiții și dovada că performanța economică și responsabilitatea socială nu se exclud, ci se completează. Instrumentele există, cadrul legal ne permite să acționăm, iar prin Strategia națională și noua platformă digitală vom avea în curând și mai multe resurse la dispoziție. Ce ne rămâne de făcut este să le folosim împreună, cu inițiativă și cu încredere. Rezultatele nu pot veni însă din efortul unei singure instituții. Avem nevoie de o colaborare strânsă între AJOFM, AJPIS, DSP, autoritățile locale, celelalte servicii publice deconcentrate, asociații și mediul de afaceri, astfel încât informația să circule rapid. Instituția Prefectului va oferi tot sprijinul pentru orice inițiativă care aduce beneficii comunității. Vă invit să priviți întâlnirea de astăzi ca pe începutul unei colaborări concrete, cu rezultate vizibile în viața oamenilor din județul nostru.” - prefect Altfatter Tamás