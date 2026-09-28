Două accidente rutiere produse în mai puțin de 24 de ore au mobilizat polițiștii rutieri din Satu Mare

Un motociclist de 56 de ani și doi minori de 15 ani au fost răniți în două accidente produse la Hodod și Apa, după ce șoferii au pierdut controlul vehiculelor.

Motociclist ajuns în șanț între Hodod și Cehu Silvaniei

La data de 26 septembrie, în jurul orei 16:27, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 196, între localitățile Hodod și Cehu Silvaniei.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 56 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea o motocicletă, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă, ajungând în șanț.

În urma accidentului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Doi adolescenți de 15 ani, răniți după ce o mașină a lovit un cap de pod

Un al doilea accident rutier s-a produs în noaptea de 27 septembrie, în jurul orei 00:50, pe strada Trandafirilor din localitatea Apa.

Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112, iar la fața locului au constatat că un tânăr de 18 ani, din județul Maramureș, conducea un autoturism și, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului, doi minori de 15 ani, pasageri în autoturism, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Și în acest caz, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările

În ambele cazuri, polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs accidentele rutiere.