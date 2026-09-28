Familia anunță că priveghiul va avea loc marți seara, iar ceremonia de înmormântare este programată miercuri după-amiază, la Cimitirul Ecumenic „Înălțarea”.

Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ilyés Ildikó sunt rugați să aducă o singură floare, ca semn al respectului și al iubirii.

Ceremonia de înmormântare a Ilyés Ildikó, soția fostului primar al municipiului Satu Mare și a comunei Vetiș, Iuliu Ilyés, va avea loc la Cimitirul Ecumenic „Înălțarea”, situat pe Drumul Careiului, la ieșirea din municipiu.

Priveghiul va avea loc marți seara

Priveghiul este programat marți, 29 septembrie, începând cu ora 18:00, la Cimitirul Ecumenic „Înălțarea”.

Familia îi invită pe cei care au cunoscut-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu să fie alături de ea în aceste momente de despărțire.

Înmormântarea, miercuri, de la ora 16:00

Ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri, 30 septembrie, de la ora 16:00, la același cimitir.

Familia transmite rugămintea ca persoanele care vor participa să aducă o singură floare, ca semn al respectului și al iubirii pentru cea care pleacă pe ultimul drum.

„Amintirea Ei va rămâne veșnic în inimile noastre.”

Dumnezeu să o odihnească în pace!



