Anisia Halas, medalie de bronz la finala națională de Ne Waza U16 Sport •

La Cluj-Napoca s-a desfășurat faza finală a Campionatului Național de Ne Waza U16, competiție dedicată luptei la sol, la care au participat și judoka de la CSM Olimpia Satu Mare.

Cea mai bună performanță pentru delegația sătmăreană a fost reușită de Anisia Halas, care a cucerit medalia de bronz la categoria -48 kg.

Anisia a început competiția cu două victorii în faza grupelor, trecând de sportive reprezentând cluburi din Târgoviște și Ploiești, rezultate care i-au asigurat calificarea în semifinale. În lupta pentru un loc în finală, sportiva sătmăreană a fost învinsă de Luiza Vătafu, de la CS Sparta Techirghiol.

Anisia Halas și-a revenit însă în meciul pentru medalia de bronz, unde a întâlnit-o pe Rafaella Galatchi Diaconu, de la CSS Ploiești. Sportiva de la CSM Olimpia s-a impus și a urcat astfel pe treapta a treia a podiumului național.

Ceilalți doi reprezentanți ai clubului sătmărean, Andrei Steer, la categoria -66 kg, și Vanessa Borbei, au încheiat competiția pe locul al V-lea, la capătul unor evoluții apreciate.

Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au fost pregătiți de antrenorul Marian Halas.

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