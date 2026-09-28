Anisia Halas, medalie de bronz la finala națională de Ne Waza U16

Sport 28.09.2026 18:54
Anisia Halas, medalie de bronz la finala națională de Ne Waza U16
La Cluj-Napoca s-a desfășurat faza finală a Campionatului Național de Ne Waza U16, competiție dedicată luptei la sol, la care au participat și judoka de la CSM Olimpia Satu Mare.
Cea mai bună performanță pentru delegația sătmăreană a fost reușită de Anisia Halas, care a cucerit medalia de bronz la categoria -48 kg.
Anisia a început competiția cu două victorii în faza grupelor, trecând de sportive reprezentând cluburi din Târgoviște și Ploiești, rezultate care i-au asigurat calificarea în semifinale. În lupta pentru un loc în finală, sportiva sătmăreană a fost învinsă de Luiza Vătafu, de la CS Sparta Techirghiol.
Anisia Halas și-a revenit însă în meciul pentru medalia de bronz, unde a întâlnit-o pe Rafaella Galatchi Diaconu, de la CSS Ploiești. Sportiva de la CSM Olimpia s-a impus și a urcat astfel pe treapta a treia a podiumului național.
Ceilalți doi reprezentanți ai clubului sătmărean, Andrei Steer, la categoria -66 kg, și Vanessa Borbei, au încheiat competiția pe locul al V-lea, la capătul unor evoluții apreciate.
Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au fost pregătiți de antrenorul Marian Halas.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand