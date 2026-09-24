Se joacă în weekend. PROGRAM ORIENTATIV

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 4
Sâmbătă:
Someşul Odoreu - Turul Micula
ORA: 14:00-juniori / 16:00 seniori
Voinţa Lazuri - CSM Olimpia II
ORA: 16:00 seniori
Duminică:
Talna Oraşu Nou - Oaşul 1969
ORA: 14:30-juniori / 16:30 seniori
Recolta Dorolţ - CSM Victoria Carei, amânat
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 4
Sâmbătă:
Fortuna Căpleni - Recolta Sanislău
ORA: 17:00 seniori
Duminică:
Ciumeşti - Platanul Marna
ORA: 14:00 seniori
Schwaben Kalmandi Cămin - Kneho Urziceni
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Stăruinţa Berveni - Frohlich Foieni, amânat
Liga a IV-a – Seria B - Etapa 4
Sâmbătă:
Victoria Apa - Diferit SM
ORA: 16:30 seniori
Duminică:
Vointa Turt - Dacia Medieşu Aurit
ORA: 16:00 seniori
Înfrăţirea Tarna Mare - Someşul Cărăşeu
ORA: 17:00 seniori
Sportul Botiz stă
Liga a IV-a – Seria C - Etapa 4
Duminică:
Cetate 800 Ardud - Unirea Pişcolt
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Dacia Supur - Real Andrid
ORA: 14:00 seniori
Crasna Moftinu Mic - Victoria Petreşti
ORA: 17:00 seniori
Vulturii Santău - Someşul Oar
ORA: 17:00 seniori
Liga a V-a – Etapa 3
Sâmbătă:
Olimpia Domăneşti - Viitorul Viile Satu Mare
ORA: 17:00-seniori
Duminică:
Livada - Prietenia Crucişor
ORA: 16:00-seniori
Voinţa Lazuri II Bercu - Voinţa Babţa, nu se dispută