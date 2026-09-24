Se joacă în weekend. PROGRAM ORIENTATIV

Sport 24.09.2026 19:15
Se joacă în weekend. PROGRAM ORIENTATIV
Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 4

Sâmbătă:
Someşul Odoreu - Turul Micula
ORA: 14:00-juniori / 16:00 seniori 
Voinţa Lazuri - CSM Olimpia II
ORA: 16:00 seniori 

Duminică:
Talna Oraşu Nou - Oaşul 1969
ORA: 14:30-juniori / 16:30 seniori

Recolta Dorolţ - CSM Victoria Carei, amânat

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 4

Sâmbătă:
Fortuna Căpleni - Recolta Sanislău
ORA: 17:00 seniori 

Duminică:
Ciumeşti - Platanul Marna
ORA: 14:00 seniori 
Schwaben Kalmandi Cămin - Kneho Urziceni
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori 
Stăruinţa Berveni - Frohlich Foieni, amânat

Liga a IV-a – Seria B - Etapa 4

Sâmbătă:
Victoria Apa - Diferit SM
ORA: 16:30 seniori 

Duminică:
Vointa Turt - Dacia Medieşu Aurit
ORA: 16:00 seniori 
Înfrăţirea Tarna Mare - Someşul Cărăşeu
ORA: 17:00 seniori 
Sportul Botiz stă

Liga a IV-a – Seria C - Etapa 4

Duminică:
Cetate 800 Ardud - Unirea Pişcolt    
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori 
Dacia Supur - Real Andrid    
ORA: 14:00 seniori 
Crasna Moftinu Mic - Victoria Petreşti    
ORA: 17:00 seniori 
Vulturii Santău - Someşul Oar    
ORA: 17:00 seniori 


Liga a V-a – Etapa 3

 Sâmbătă:

Olimpia Domăneşti - Viitorul Viile Satu Mare
ORA: 17:00-seniori 
Duminică:
Livada - Prietenia Crucişor
ORA: 16:00-seniori 
Voinţa Lazuri II Bercu - Voinţa Babţa, nu se dispută

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