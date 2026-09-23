CSM Olimpia Satu Mare are și echipă de spadă feminin Sport •

CSM Olimpia Satu Mare își extinde lotul de performanță cu o echipă feminină de spadă, formată din patru sportive, pregătite de antrenorul Adrian Szilagyi. Noua echipă a clubului vine cu rezultate importante atât în competițiile naționale, cât și pe plan internațional, contribuind totodată la promovarea tradiției de peste un secol a scrimei sătmărene.

Din echipa feminină de spadă fac parte Kurtinecz Johanna, Kurtinecz Júlia, Denisa Crișan și Ilyés Jázmin, toate cele patru sportive fiind medaliate în repetate rânduri la competițiile interne. În același timp, acestea au acumulat deja experiență importantă și în competițiile internaționale, unde au obținut rezultate relevante.

Unul dintre cele mai importante rezultate recente îi aparține Johannei, care a încheiat sezonul precedent pe primul loc în clasamentul general al circuitului european de cadeți. La Campionatul European de cadeți, sportiva sătmăreană s-a clasat pe locul 9, iar în prezent ocupă poziția a 14-a în clasamentul mondial al categoriei de cadeți.

Pregătirea noii echipe este coordonată de Adrian Szilagyi, unul dintre tinerii antrenori ai școlii sătmărene de scrimă, care este implicat și în activitatea lotului național de cadeți al României.

Președintele CSM Olimpia Satu Mare, Mureșan István, a salutat integrarea echipei feminine de spadă în cadrul clubului:

„Ne bucurăm să putem extinde familia sportivă a CSM Olimpia Satu Mare prin cooptarea echipei feminine de spadă. Clubul nostru susține sportul de performanță și considerăm important să oferim condiții și oportunități sportivilor care, prin muncă, seriozitate și perseverență, reușesc să obțină rezultate de valoare. Fetele au avut în ultimii ani evoluții foarte bune atât în competițiile din România, cât și la nivel internațional, iar rezultatele lor ne fac să fim mândri. În același timp, ele duc mai departe și contribuie la promovarea tradiției de peste o sută de ani a școlii de scrimă sătmărene. Suntem convinși că această colaborare va aduce noi performanțe și că împreună vom putea crea un cadru cât mai bun pentru dezvoltarea lor sportivă.”

Noul lot își începe deja în acest weekend programul competițional. Sportivele CSM Olimpia Satu Mare vor participa la Budapesta, la cea de-a treia etapă a Cupei Ungariei.

În data de 26 septembrie, Kurtinecz Johanna, Kurtinecz Júlia și Denisa Crișan vor concura în proba destinată categoriei de cadeți, iar în 27 septembrie, toate cele patru sportive vor intra în competiție la categoria junioare.

Programul competițional va continua în luna octombrie. În perioada 5–10 octombrie, sportivele sătmărence vor participa, la invitația clubului Budapest Honvéd, la un stagiu de pregătire în capitala Ungariei.

Ulterior, în perioada 17–18 octombrie, tot la Budapesta, va debuta noul sezon al circuitului european de cadeți la spadă.

Prin cooptarea echipei feminine de spadă, CSM Olimpia Satu Mare își consolidează strategia de susținere a sportului de performanță și își propune să ofere sportivelor condițiile necesare pentru dezvoltarea carierei la nivel național și internațional, contribuind în același timp la continuarea tradiției scrimei sătmărene.









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