„Pielea memoriei” – expoziție de pictură și fotografie la Satu Mare Locale •

Iubitorii de artă din Satu Mare sunt invitați joi, 24 septembrie, de la ora 17:00, la vernisajul expoziției de pictură și fotografie „Pielea memoriei”, semnată de Oana Tarța. Evenimentul va avea loc la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, de pe strada Mihai Viteazul nr. 32, iar expoziția va putea fi vizitată până în 13 octombrie 2026.

Noua expoziție propune publicului sătmărean o întâlnire între pictură, fotografie și memorie, pornind de la ideea urmelor pe care experiențele le lasă asupra individului și a felului în care acestea ajung să fie expuse sau, dimpotrivă, ascunse.

„Pielea memoriei vorbește despre ceea ce purtăm cu noi, despre ceea ce alegem să arătăm și despre ceea ce rămâne ascuns sub imagine”, este mesajul care însoțește prezentarea expoziției.



Oana Tarța expune la Satu Mare

Lucrările prezentate în cadrul expoziției îi aparțin Oanei Tarța, iar curatorul evenimentului este Cristina Busuioc.

Conceptul anunțat prin titlul „Pielea memoriei” plasează în centrul expoziției relația dintre imagine și experiențele pe care omul le poartă cu sine. Pictura și fotografia sunt reunite în același proiect artistic, oferind două mijloace vizuale diferite prin care este explorată tema memoriei.

Imaginea aleasă pentru afișul evenimentului, dominată de reprezentarea expresivă a unui chip uman, completează această direcție și introduce publicul în atmosfera expoziției.



Vernisaj joi, de la ora 17:00

Deschiderea oficială a expoziției este programată joi, 24 septembrie 2026, de la ora 17:00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 32.

Cei care nu vor putea participa la vernisaj vor avea posibilitatea să descopere ulterior lucrările. Potrivit afișului evenimentului, expoziția va rămâne deschisă în perioada 24 septembrie – 13 octombrie 2026.

Prin „Pielea memoriei”, publicul este invitat nu doar să privească o serie de lucrări de pictură și fotografie, ci și să reflecteze asupra memoriei, identității și diferenței dintre ceea ce alegem să arătăm celorlalți și ceea ce păstrăm ascuns în spatele imaginii.

Vernisajul de joi adaugă astfel un nou eveniment în agenda culturală a municipiului Satu Mare, aducând în fața publicului un proiect artistic construit în jurul memoriei și al expresiei vizuale.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te