







Echipajele participante la cea de-a XII-a ediție a Competiției Internaționale „SCĂRI” au ajuns la Satu Mare. Peste 80 de pompieri din 18 inspectorate pentru situații de urgență din România și din Ungaria participă la ediția din acest an.





În această seară a avut loc ședința tehnică de lucru, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate principalele aspecte privind programul competiției, ordinea de intrare în concurs, echiparea concurenților și regulamentul de desfășurare. Au fost stabilite ultimele detalii organizatorice înaintea probelor de mâine.





Mâine, 24 septembrie, vă așteptăm pe platoul Palatului Administrativ din Satu Mare!





Ora 09.00 – deschiderea oficială și cuvântul de deschidere.





Ora 10.00 – debutul competiției.





Pompierii vor avea de urcat, contracronometru, cele 210 trepte până la etajul 10, purtând echipamentul de intervenție și aparatul de respirat, cu o greutate totală de aproximativ 35 de kilograme.





Pe parcursul zilei, sătmărenii sunt invitați să fie alături de pompieri și să participe la activitățile pregătite pentru public, demonstrațiile de intervenție și exercițiul de descarcerare.





Vă așteptăm să susțineți pompierii și să fiți parte din cea de-a XII-a ediție a Competiției Internaționale „SCĂRI”!