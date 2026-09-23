CSM Olimpia schimbă antrenorul după opt etape fără victorie Sport •

CSM Olimpia Satu Mare intră în pauza competițională cu o schimbare importantă pe banca tehnică. După opt etape de campionat fără victorie și ultimul eșec, 0-2 pe teren propriu cu CS Afumați, clubul sătmărean și Alexandru Pelici au decis, de comun acord, încheierea colaborării.



Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a preluat echipa în această vară, înaintea debutului în Liga 2, însă nu a reușit să obțină nicio victorie în primele opt etape. CSM Olimpia a înregistrat patru remize și patru înfrângeri, rezultate care au lăsat formația pe locul 20 în clasament, cu patru puncte și golaveraj 3-10.

„Am reziliat contractul”, a confirmat Alexandru Pelici

Despărțirea vine într-o perioadă în care campionatul este întrerupt pentru acțiunile echipelor naționale, pauza de trei săptămâni oferind noului staff, în cazul în care schimbarea se va concretiza, timp pentru pregătirea următoarei partide.

Patru remize și patru înfrângeri

În cele opt etape disputate în Liga 2, CSM Olimpia a remizat cu CSC Dumbrăvița, FC Bihor Oradea, Politehnica Timișoara și Metaloglobus București. În celelalte patru partide, sătmărenii au fost învinși de CSM Reșița, Cetatea Suceava, Gloria Bistrița și CS Afumați.

La acestea se adaugă și eliminarea din Turul 3 al Cupei României, 0-5 cu Minaur Baia Mare, partidă în care clubul sătmărean a folosit în principal jucători tineri.

După meciul cu Afumați, Pelici vorbea despre lipsa de personalitate a echipei și despre necesitatea folosirii pauzei competiționale pentru corectarea problemelor.

„Trebuie să folosim aceste trei săptămâni de pauză competițională pentru a corecta toate lucrurile pe care nu le-am făcut bine până acum”, declara tehnicianul.

La scurt timp, colaborarea dintre cele două părți avea să fie încheiată.



Robert Ilyeș, în pole-position pentru banca Olimpiei



Pentru postul de antrenor principal, numele cel mai vehiculat este cel al lui Robert Ilyeș. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani este liber de contract după despărțirea de FK Csikszereda și este așteptat la Satu Mare pentru discuțiile cu oficialii clubului.

Ilyeș a confirmat că a fost contactat de conducerea CSM Olimpia și că se află în drum spre Satu Mare.

„M-au contactat, mă duc să văd baza, condițiile de la club, după care vom intra la discuții”, a declarat Robert Ilyeș pentru GSP.ro.

Fostul internațional a mai pregătit, ca antrenor principal, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și FK Csikszereda. La formația din Miercurea Ciuc a ajuns în martie 2023, în Liga 2, iar în vara lui 2025 a reușit promovarea în Superliga. În primul sezon în prima ligă, Csikszereda a încheiat campionatul pe locul 11 și și-a păstrat locul în primul eșalon.

Despărțirea dintre Ilyeș și Csikszereda s-a produs la finalul sezonului 2025/2026.



Urmează meciul cu CS Dinamo

CSM Olimpia va reveni în campionat pe 10 octombrie, în deplasare, cu CS Dinamo, formație aflată în prezent pe ultima poziție a clasamentului, cu trei puncte.

Sătmărenii ocupă locul 20, cu patru puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia, care are însă un golaveraj superior. CSC Dumbrăvița și CS Dinamo au câte trei puncte.

Până la confruntarea de la București, conducerea CSM Olimpia trebuie să definitiveze noua formulă a staffului tehnic. Dacă Robert Ilyeș va ajunge la un acord cu gruparea sătmăreană, acesta ar putea debuta pe banca Olimpiei chiar în partida cu CS Dinamo.

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