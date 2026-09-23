Atenție la volan! O clipă de inconștiență poate distruge mai multe vieți

Bursa zvonurilor 23.09.2026 21:46
Atenție la volan! O clipă de inconștiență poate distruge mai multe vieți
La volan, responsabilitatea nu se oprește la propria viață. Fiecare șofer răspunde și pentru siguranța celor din jur: pasageri,  pietoni, bicicliști și ceilalți participanți la trafic. O secundă de neatenție, o depășire riscantă sau viteza excesivă pot transforma un drum obișnuit într-o tragedie.
Mesajul este cu atât mai important pentru tinerii aflați la volan din Satu Mare, care conduc de parcă ar fi pe circuit.  Experiența redusă, combinată cu dorința de a testa limitele unei mașini puternice, poate avea consecințe dramatice. Caii-putere nu înseamnă că șoferul trebuie să îi folosească pe drumurile publice. O mașină performantă poate deveni extrem de periculoasă atunci când viteza nu este adaptată condițiilor de trafic și experienței celui care o conduce.
Și pe străzile din Satu Mare, fiecare șofer trebuie să înțeleagă că drumul public nu este pistă de curse. În spatele fiecărei mașini pe care o întâlnești se află un om, iar pe fiecare trecere de pietoni poate fi un copil, un părinte sau un bunic care vrea pur și simplu să ajungă acasă.
    Nu trebuie să fii implicat direct într-un accident pentru ca o decizie greșită să distrugă o viață.
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