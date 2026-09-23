Poveștile ascunse în numele localităților sătmărene





De la „Sătmarul” medieval la Căpleniul „tigrului”, de la Halmeul „ridicăturii” la Orașu Nou – o călătorie prin cele mai interesante denumiri ale județului Satu Mare

Numele unui sat nu este niciodată doar un nume, uneori păstrează memoria unui om care a trăit cu sute de ani în urmă, alteori descrie o pădure, un deal, o apă sau o ocupație. Unele denumiri provin din maghiară, germană, slavă ori turcică, altele au fost adaptate în română, iar unele au generat de-a lungul timpului adevărate legende.

Județul Satu Mare este, din acest punct de vedere, un veritabil muzeu al toponimiei. În numele localităților sale se întâlnesc urmele Evului Mediu, ale coloniștilor germani, ale nobilimii maghiare, ale comunităților românești, ale vechilor drumuri comerciale și chiar ale unor ocupații dispărute.

Un inventar istoric al localităților județului consemnează prime atestări care merg până în secolele XI-XIII: Tășnad apare în 1021, Satu Mare în secolul al XII-lea, Ardud și numeroase sate în secolul al XIII-lea. Așadar, multe dintre numele pe care le rostim astăzi au în spate o istorie de șapte-opt secole.

Satu Mare – un nume care ascunde o enigmă

Poate cea mai cunoscută denumire a județului este și una dintre cele mai controversate. Actualul municipiu Satu Mare s-a format prin unirea a două așezări medievale: Sătmar și Mintiu. În documentele vechi apar forme precum Zothmar, Szatmár sau Sătmar, iar explicația originii numelui nu este unanim acceptată.

O ipoteză leagă numele de Zothmar, nume de persoană, în timp ce o altă interpretare, foarte răspândită, îl apropie de germanul Salzmarkt, „piața de sare”, în condițiile în care Sătmarul medieval ar fi fost un important punct de depozitare și comercializare a sării transportate pe Someș.

Există însă și o capcană lingvistică: forma românească „Satu Mare” poate induce ideea că numele ar însemna pur și simplu „sat mare”. Cercetările istorice și lingvistice arată că această explicație este mai degrabă rezultatul adaptării populare a vechiului nume Sătmar/Szatmár decât originea sa propriu-zisă.

Un lucru este însă sigur: numele orașului este mult mai vechi decât forma românească modernă „Satu Mare”.

Orașu Nou – satul care pare să aibă un nume „greșit”

Una dintre cele mai simpatice curiozități ale județului este perechea Satu Mare – Orașu Nou. Satu Mare este oraș, dar poartă numele de „sat”, în timp ce Orașu Nou este o comună rurală. Explicația este însă medievală.

Localitatea Orașu Nou este atestată documentar în 1270, iar denumirea făcea referire, potrivit tradiției istorice locale, la faptul că așezarea era relativ nouă în raport cu cele din jur. În documente apare și forma maghiară Avasújváros.

Așadar, „orașul” din numele Orașu Nou nu trebuie interpretat prin prisma statutului administrativ actual. Este un nume moștenit dintr-o altă epocă.

Ardud – „pădurea” ascunsă în nume

Pentru sătmăreni, Ardudul este asociat inevitabil cu cetatea medievală și cu dealurile Codrului. Și tocmai peisajul pare să se regăsească în numele localității. Ardudul apare în documente încă din 1215, sub forme precum Herdeud, iar forma maghiară consacrată a devenit Erdőd. Explicația etimologică acceptată în surse lingvistice este legată de maghiarul erdő, „pădure”, la care s-ar fi adăugat un sufix toponimic.

Cu alte cuvinte, numele Ardudului ar păstra în el imaginea unui loc împădurit. Există și interpretări mai vechi sau alternative, inclusiv unele care încearcă să lege Ardudul de origini mult mai vechi. Acestea trebuie însă tratate cu prudență, deoarece nu au același grad de susținere documentară ca explicația derivată din Erdőd.

Medieșu Aurit – între cireși și un castel „aurit”

Puține nume sunt mai spectaculoase decât Medieșu Aurit. Localitatea este atestată în 1271 ca Megyes, iar în 1273 apare forma Medieș.

Pentru prima parte a numelui circulă explicația potrivit căreia ea ar fi legată de vișini/cireși, prin maghiarul meggy, „vișină”. De aici s-ar fi dezvoltat forma Medieș. Mult mai interesant este însă adjectivul „Aurit”. Tradiția locală îl leagă de castelul medieval și de ideea că una dintre încăperile sale ar fi fost bogat decorată, chiar cu aur. Astfel, un nume aparent simplu ajunge să combine natura – livada de vișini – cu prestigiul unei vechi reședințe nobiliare.

Trebuie precizat că explicația populară privind „aurirea” castelului nu trebuie confundată cu o certitudine etimologică absolută. Sursele locale o păstrează ca tradiție explicativă.

Căpleni – numele unui neam și „tigrul” turcic

La Căpleni întâlnim una dintre cele mai spectaculoase povești toponimice.Prima atestare documentară este din 1300, iar localitatea se afla în posesia neamului Kaplony, nume care apare în documente și sub forme mai vechi, precum Cupulon sau Coplon.

Numele maghiar al localității, Kaplony, este explicat în unele surse printr-un vechi nume personal de origine turcică, asociat cu sensul de „tigru”. Așadar, în spatele actualului Căpleni se află nu numai o localitate medievală, ci și memoria unui vechi neam nobiliar.

De aici și una dintre marile ironii ale istoriei locale: numele ar trimite la tigru, în timp ce stema localității este asociată cu un uliu.

Călinești-Oaș – numele unui om și numele unei țări

În cazul localității Călinești-Oaș, avem două componente cu istorii diferite. „Călinești” este un nume de tip antroponimic, foarte probabil legat de un nume personal precum Călin, în timp ce „Oaș” identifică regiunea istorică.

Țara Oașului are, la rândul ei, o etimologie discutată. O explicație consemnată în lucrările onomastice o leagă de maghiarul havas, „munte”, sau de termeni geografici înrudiți. Călinești-Oaș este, prin urmare, un exemplu de nume compus care spune în același timp cine a dat numele așezării și în ce regiune se află ea.

Negrești-Oaș – de la culoarea hainelor la întunecimea pădurilor

Și numele orașului Negrești-Oaș are o poveste interesantă. Localitatea este menționată documentar în 1270, iar ulterior devine unul dintre centrele importante ale Țării Oașului. Originea lui „Negrești” este însă explicată diferit în surse. O tradiție consemnată de Consiliul Județean Satu Mare susține că numele ar fi fost legat fie de culoarea neagră a gubelor purtate de localnici, fie de întunecimea pădurilor de stejar din împrejurimi.

Nu există însă aceeași certitudine pentru una dintre cele două explicații. Cert este că numele „Negrești” aparține unei categorii largi de toponime românești formate de la „negru”, iar adaosul Oaș fixează identitatea regională a localității.

Halmeu – „ridicătura” de la graniță

La nordul județului, Halmeul are un nume cu o istorie foarte veche.

În documentele medievale apare forma Terra Holmy, iar sursele locale propun legătura cu maghiarul halom, „ridicătură, movilă”.

Evoluția presupusă a formei este spectaculoasă: Halom – Halmey – Holmi – Halmii – Halmei – Halmeu.

Localitatea este atestată documentar în 1217, ceea ce o așază printre vechile așezări ale județului. Așadar, Halmeul de astăzi ar putea păstra în numele său imaginea unei simple ridicături de teren din peisajul medieval.

Vama – numele unei meserii și al unui punct comercial

Există localități al căror nume ne spune aproape direct ce rol aveau în trecut. Vama este una dintre ele. Tradiția istorică locală leagă numele de existența unui punct vamal medieval, prin care erau controlate și taxate mărfurile transportate prin zonă: lemn, sare și alte produse. Numele este consemnat în surse istorice încă din Evul Mediu.

Poziția localității explică foarte bine o asemenea funcție: Vama se afla într-o zonă de trecere între Țara Oașului și regiunile dinspre Satu Mare și Maramureș. Astăzi, numele amintește mai degrabă de granițe și controale vamale moderne. În Evul Mediu însă, el putea însemna pur și simplu locul unde se încasa taxa pentru mărfuri.

Apa – un nume atât de simplu încât devine misterios

Comuna Apa are probabil unul dintre cele mai scurte și mai curioase nume din județ. Localitatea este atestată documentar în 1215, sub forma Villa Apa, iar ulterior apare și forma Apa falva.

Tradiția orală păstrează explicația „satului dintre ape”, sugerând poziția localității într-un peisaj străbătut de ape.

Interesant este faptul că numele a rămas Apa și în limba maghiară, ceea ce arată vechimea și rezistența acestei denumiri.

În cazul Apa, însă, este prudent să nu transformăm tradiția orală într-o certitudine etimologică. Faptul că numele apare foarte devreme în documente este sigur; explicația exactă a formării lui rămâne mai puțin clară.

Botiz – numele unui om devenit nume de sat

Istoria Botizului este un exemplu perfect de transformare a unei denumiri medievale. În 1215 apare Villa Vosvary, iar în documente ulterioare apar forme precum Vosvari, Vasvari și Terra Vasvary.

Pentru actualul Botiz, forma relevantă apare în Evul Mediu, când localitatea este legată de numele Batiz/Batizháza.

Etimologia propusă pentru Batiz îl leagă de numele românesc Botez, iar forma maghiară Batizháza ar putea fi interpretată ca „casa lui Batiz”.

Mai există un detaliu fascinant: până în 1930, ceea ce numim astăzi Botiz era format din două așezări distincte, Oșvareu și Botiz. În timp, Botiz a absorbit vechea identitate administrativă a Oșvareului.

Sanislău – un nume care păstrează amintirea unui voievod

În sud-vestul județului, Sanislău are o istorie de peste șase secole.

Prima atestare este din 1347, sub forma Zanyslaw. Mai târziu apar forme precum Sanislo și Szaniszló.

Monografia locală propune două explicații: numele ar putea proveni de la o moșie cu această denumire sau de la un nume personal, asociat cu Stanislav, voievod român menționat în secolul al XIV-lea în comitatul Sătmar. Este un exemplu foarte bun despre felul în care, în Evul Mediu, numele unei persoane putea deveni numele unei moșii și, în cele din urmă, al unei localități.

Tiream – satul care a schimbat nume după nume

Actualul Tiream este atestat în documente medievale sub forme precum Banknetereme, Posanethereme, Therem și Gernez al. Therem.

În forma maghiară, localitatea este cunoscută drept Mezőterem. Istoria numelui este un exemplu excelent de transformare a unui toponim în funcție de proprietari, administrație și evoluție fonetică.

Ceea ce pare astăzi un nume simplu, „Tiream”, este rezultatul unei evoluții de sute de ani, în care formele medievale au fost adaptate succesiv.

Andrid – o urmă medievală în numele unui sat

Andrid este atestat documentar în 1332, iar în forme istorice apare ca Endréd sau Érendréd. Forma sugerează o origine antroponimică: localitatea ar fi fost legată de un nume personal, transformat ulterior în nume de așezare. Este un tip de toponimie foarte răspândit în Evul Mediu: proprietarul, întemeietorul sau un personaj important al unei comunități putea ajunge să dea numele întregii așezări.

Moftin – un nume venit de departe

Moftin este unul dintre numele care arată cât de amestecate au fost influențele lingvistice în nord-vestul Transilvaniei.

Etimologia consemnată în surse lingvistice pornește de la forma maghiară Mohtén, derivată la rândul ei din germana Machtin.

Este un exemplu foarte bun pentru faptul că un nume de localitate nu trebuie să aibă neapărat o origine românească doar pentru că forma actuală este românească.

Păulești – numele unui Pavel medieval

Păuleștiul apare documentar în 1379. Structura numelui sugerează un model foarte răspândit în toponimia românească: localitatea formată de la un nume personal, în acest caz Pavel/Paul, la care s-a adăugat sufixul colectiv sau posesiv „-ești”.

În aceeași comună întâlnim însă și alte nume extrem de interesante: Amați, atestat în 1332 și considerat probabil de origine antroponimică, Ruşeni, atestat în 1411, și Petin, legat de vechea așezare Bazan. O singură comună devine astfel o mică lecție de toponimie medievală.

Cămin – un nume care pare românesc, dar nu spune toată povestea

Cămin, astăzi comună distinctă în zona Careiului, este atestat documentar în 1335. Forma este foarte interesantă pentru că, în româna actuală, „cămin” are un sens comun – casă, locuință, instituție.

Dar nu trebuie presupus automat că aceasta este originea numelui. În toponimia medievală, asemănarea dintre un nume propriu și un cuvânt comun poate fi înșelătoare. Este tocmai motivul pentru care etimologia unui toponim trebuie stabilită prin compararea formelor vechi documentare, nu prin simpla asemănare cu un cuvânt contemporan.

Cămărzana – unul dintre numele misterioase ale Oașului

Cămărzana este una dintre acele denumiri care par să ascundă o poveste mai veche decât documentele. Localitatea actuală este atestată în 1387, iar forma veche consemnată este Kamarzanfalwa.

Interesant este că există și o localitate medievală cu numele Cămărzana în zona Maramureșului, despre care cercetările toponimice arată că ar fi putut dispărea sau contopi cu o altă așezare. Prin urmare, numele trebuie privit în contextul mai larg al toponimiei din nordul Transilvaniei, unde aceleași denumiri sau denumiri apropiate puteau apărea în regiuni diferite.

Agriș – un nume care pare să vină direct din natură

Agrișul este atestat documentar în 1216, într-un document legat de delimitarea unei moșii. La prima vedere, numele pare să trimită la arbustul cunoscut sub numele de agriș. Totuși, pentru un toponim medieval nu este suficientă această asemănare pentru a stabili originea.

Agrișul este un exemplu bun pentru o regulă importantă a cercetării toponimice: sensul pe care îl are astăzi un cuvânt nu este întotdeauna sensul pe care l-a avut atunci când a fost creat numele unei localități.

Nicolae Ghișan





































































