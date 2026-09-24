Lucrările de modernizare avansează în zona străzilor Luncii și Petalelor din municipiul Satu Mare, unde constructorii au început turnarea primului strat de asfalt.

Un nou pas pentru modernizarea zonei

Lucrările de modernizare a străzilor Luncii și Petalelor din Satu Mare au ajuns într-o etapă importantă. Potrivit viceprimarului municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, pe cele două străzi a fost turnat primul strat de asfalt.

Intervenția reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a infrastructurii rutiere din această zonă a municipiului, una aflată într-o dezvoltare constantă.

Investiții pentru străzi mai bune

Turnarea primului strat de asfalt marchează o etapă vizibilă a lucrărilor, după intervențiile pregătitoare realizate pentru modernizarea carosabilului.

Viceprimarul Raul Băbțan a transmis că administrația locală va continua investițiile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pentru crearea unor condiții moderne în cartierele municipiului.

„Continuăm investițiile pentru străzi mai bune și condiții moderne în toate cartierele orașului!”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.