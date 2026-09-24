Daniel Feher, administrator al Bisericii Penticostale Maranata, a transmis un mesaj de solidaritate pentru familia Govor, după ziua în care sute de oameni au venit să își ia rămas-bun de la Felicia Govor și să fie alături de cei îndoliați.

„Am văzut lacrimi în ochii oamenilor”

Ziua despărțirii de Felicia Govor a fost, pentru cei care au participat la ceremonia funerară, un moment încărcat de emoție și durere. Printre cei care au fost alături de familia îndoliată s-a numărat și Daniel Feher, administrator al Bisericii Penticostale Maranata.

Acesta spune că, dincolo de funcțiile și pozițiile publice, momentul despărțirii a scos la iveală latura umană a unei familii greu încercate.

„Miercuri am văzut, poate mai clar ca niciodată, cât de mult este apreciată și iubită familia Mircea Govor de oamenii din Satu Mare”, a transmis Daniel Feher.





Potrivit acestuia, la despărțirea de Felicia Govor au fost prezenți oameni din comunitatea penticostală și din cea ortodoxă, reprezentanți ai administrației locale, persoane venite din București, oameni politici, dar și foarte mulți sătmăreni.

„Oameni care au venit să-i fie alături deputatului Mircea Govor”

Daniel Feher vorbește despre emoția pe care a observat-o în rândul celor prezenți și despre gesturile simple prin care oamenii au încercat să fie alături de familia îndoliată.

„Am văzut lacrimi în ochii oamenilor, îmbrățișări sincere și oameni care au venit să-i fie alături deputatului Mircea Govor într-unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale”, a mai transmis acesta.

Pentru administratorul Bisericii Penticostale Maranata, imaginea celor veniți să ofere un gând bun, o îmbrățișare sau pur și simplu să fie prezenți a avut o semnificație aparte.

„Dincolo de funcții și poziții publice, am văzut omul și familia”

„Dincolo de funcții și de poziții publice, astăzi am văzut omul și familia. Iar faptul că atât de mulți oameni au venit să transmită un gând bun, să ofere o îmbrățișare și să fie alături de familia îndoliată este un lucru care spune multe”, a scris Daniel Feher.





Mesajul său se încheie cu un gând adresat direct lui Mircea Govor și familiei sale, căreia îi transmite că nu este singură în aceste momente.

„Domnule deputat Mircea Govor, sunteți un om apreciat și respectat de mulți oameni din comunitatea noastră. În aceste clipe grele, comunitatea din Satu Mare v-a fost și este alături de dumneavoastră.”

Daniel Feher a încheiat mesajul cu o rugăciune pentru familia Govor: „Dumnezeu să mângâie familia Govor și să le dea putere!”